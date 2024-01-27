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Komik Çocukluk Anılarını Anlatan İnsanların Yaşadıkları Birbirinden İlginç Olaylar

Komik Çocukluk Anılarını Anlatan İnsanların Yaşadıkları Birbirinden İlginç Olaylar

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 22:31

İnsanlar çocukken çok komik şeyler yapabiliyor ve söyleyebiliyorlar. Her birimiz zamanında bu tip bir şeyler yaşamışızdır. Gelin insanlar çocukken ne gibi komik şeyler yapmışlar birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michaelabram...
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1. ''Ben 8 yaşındayken teyzem bahçesinde satış yapıyordu. ''

1. ''Ben 8 yaşındayken teyzem bahçesinde satış yapıyordu. ''

''İçeri gitmesi gerekti ve kimsenin gelmeyeceğini düşünerek beni sorumlu bıraktı. Ama birisi geldi ve eliptik bisikletini sordu.. 150 liraya sattım. Teyzem ve annem geri geldiklerinde bu yaptığıma inanamadılar. O çocuk oldukça şanslıydı.''

2. ''Bir muffini 10 dakika mikrodalgada pişirdim ve neredeyse apartmanı ateşe veriyordum.''

2. ''Bir muffini 10 dakika mikrodalgada pişirdim ve neredeyse apartmanı ateşe veriyordum.''

''Mikrodalgayı kapatmam gerekirken annemin odasına koştum ve sürekli 'Olacaklar için özür dilerim' dedim.''

3. ''Ailem bana ceza vermişti.''

3. ''Ailem bana ceza vermişti.''

''Bu yüzden bilgisayarı yıkayarak ebeveynlerimi mutlu ederim diye düşündüm. Sonra da onu su ve sabunla yıkadım.''

4. ''Ben, ikiz kardeşim ve 2 kuzenim tatildeyken büyük bir çamur çukuruna kollarımızı soktuk. ''

4. ''Ben, ikiz kardeşim ve 2 kuzenim tatildeyken büyük bir çamur çukuruna kollarımızı soktuk. ''

''Yıllar sonra fark ettik ki o bir septik tanktı ve oynadığımız şey muhtemelen dışkıydı.''

5. ''Bir havuz istediğim için sinirliydim.''

5. ''Bir havuz istediğim için sinirliydim.''

''Bu yüzden tüm çöpleri attım ve çöp kutusunu suyla doldurdum. Sonra içine girip bir güzel oturdum ve meyve suyu içip keyif yaptım.''

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6. ''Dudaklarımı süper yapıştırıcıyla birbirine yapıştırdım.''

6. ''Dudaklarımı süper yapıştırıcıyla birbirine yapıştırdım.''

7. ''Lavaboyu yıkamak istemedim bu yüzden onu beyaza boyadım.''

7. ''Lavaboyu yıkamak istemedim bu yüzden onu beyaza boyadım.''

8. ''Kardeşim Barbie defterimi mahvetmişti.''

8. ''Kardeşim Barbie defterimi mahvetmişti.''

''Bu yüzden komşunun köpeğine kardeşimi görür görmez kovalamasını söyledim. Koca adam oldu ve hala köpeklerden korkuyor.''

9. ''Ben ve kuzenlerim yanlışlıkla annemin çalıştığı ve büyükannemin evinin yanındaki okul bahçesini ateşe verdik ve panikle su almak için eve koştum.''

9. ''Ben ve kuzenlerim yanlışlıkla annemin çalıştığı ve büyükannemin evinin yanındaki okul bahçesini ateşe verdik ve panikle su almak için eve koştum.''

''Yarısını döktüm ve herkes bana bakıyordu: '

10. ''Babam için 3 saat çim biçmiştim ve ona göstermek için gurur duyuyordum.''

10. ''Babam için 3 saat çim biçmiştim ve ona göstermek için gurur duyuyordum.''

'' Ama o, 'Güzel, bir dahaki sefere bıçakları aç' dedi.''

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11. ''Çocukken bir keresinde pantolonuma işedim veüniformamı değiştirmek zorunda kaldılar.''

11. ''Çocukken bir keresinde pantolonuma işedim veüniformamı değiştirmek zorunda kaldılar.''

''Erkek kıyafeti olmadığı için bana bir elbise verdiler. Babam okuldan bizi almaya çok geç geldi ve sürekli 'Oğlum nerede?' diye soruyordu. Ben de elbiseli bir şekilde önünde duruyordum.''

12. ''8 yaşındayken, ebeveynlerim bir oyuncak mağazasından bana bir ceylan peluş hayvan satın aldı.''

12. ''8 yaşındayken, ebeveynlerim bir oyuncak mağazasından bana bir ceylan peluş hayvan satın aldı.''

''Annem bana ona ne ad koymak istediğimi sordu. Düşündüm, düşündüm ve düşündüm ve sonunda ''Onun adı azgın!'' diye bağırdım.''

13. ''Annem uyurken ayaklarımı bir şeylerin çekeceğini söyleyerek beni korkuturdu.''

13. ''Annem uyurken ayaklarımı bir şeylerin çekeceğini söyleyerek beni korkuturdu.''

''Bu yüzden bir gece bacaklarımı arkama doğru sarkıtıp bir akrobat gibi yatmaya karar verdim. Arada bir düz uzattım çünkü acıtıyordu ama dediğini hatırladığımda hemen geri sarkıtırdım.''

14. Kendimi banyoda kilitlemek, en ufak bir anlaşmazlıkta kaçmak için oyuncak bebeklerimi toplamak ve kaşlarımı tamamen tıraş etmek. Daha çok var.''

14. Kendimi banyoda kilitlemek, en ufak bir anlaşmazlıkta kaçmak için oyuncak bebeklerimi toplamak ve kaşlarımı tamamen tıraş etmek. Daha çok var.''

15. ''11 yaşında, aile partisinde sıkıldım ve bir kuzenime eski bir döner telefonla nasıl arama yapılacağını göstermek istedim.''

15. ''11 yaşında, aile partisinde sıkıldım ve bir kuzenime eski bir döner telefonla nasıl arama yapılacağını göstermek istedim.''

''Sonra polisi aradım. Birkaç akrabam polisin peşlerinde olduğunu düşündüler ve ceza bile aldım.''

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16. ''Öğretmenlerimiz bizi dersten önce okulda sahneye çıkartmıştı.''

16. ''Öğretmenlerimiz bizi dersten önce okulda sahneye çıkartmıştı.''

''Mikrofonu bana verdiler ve tüm ailelerin önünde fakir olduğumuzu ve bize yardım etmeleri gerektiğini söyledim. Annem pek etkilenmemişti.''

17. ''Ailem bize acil durumda 155'i aramayı öğretiyordu.'''

''Annem bayılmış gibi davrandı ve ben telefonu kaldırıp aramak yerine yumruklarımı sıkıp tiz bir şekilde 'Bir, Beş, Beş, Bir,  Beş, Beş' diye bağırdım.''

18. ''Bir Cumartesi sabahı erkenden kalktım ve bir kutunun içindeki kurabiyeleri yerken çizgi film izledim.''

18. ''Bir Cumartesi sabahı erkenden kalktım ve bir kutunun içindeki kurabiyeleri yerken çizgi film izledim.''

'' Sadece kremasını seviyordum. Bu yüzden diğerlerine sadece kurabiyeleri yeme seçeneği sunmak istedim. Dişlerimle kremayı sıyırdım ve kurabiyeleri kutuya geri koydum. Babam oldukça kızdı.''

19. ''Banyodan çıkınca olan üşüme hissini herkes bilir.''

19. ''Banyodan çıkınca olan üşüme hissini herkes bilir.''

''O zamanlar mantığıma göre banyodan çıkınca üşüdüğümüzde sıcak suyla yıkandığımız için üşüyorduk. Bu yüzden kız kardeşime soğuk su ile yıkanmamızı tavsiye ettim. Böylece çıkıncı ısınacaktık. Yani boşu boşuna soğuk duş almış oldum. İnanılmaz.''

20. ''Saklambaç oynuyorduk ve çamaşır sepetine saklanmak iyi bir fikir gibi gözüktü.''

20. ''Saklambaç oynuyorduk ve çamaşır sepetine saklanmak iyi bir fikir gibi gözüktü.''

''Ta ki annem kafamın üstüne bir yığın çamaşır atana kadar.''

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21. ''Babam bize bulaşık deterjanını israf ettiğimiz için bağırıyordu.''

''En son 'Bunun ne kadar maliyetli olduğunu bile bilmiyorsun' diye bağırınca kız kardeşim şişeyi kaldırdı ve ''100 lira falan mı?' dedi. Hepimiz gülmeye başladık.''

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