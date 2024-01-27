Komik Çocukluk Anılarını Anlatan İnsanların Yaşadıkları Birbirinden İlginç Olaylar
Komik Çocukluk Anılarını Anlatan İnsanların Yaşadıkları Birbirinden İlginç Olaylar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michaelabram...
İnsanlar çocukken çok komik şeyler yapabiliyor ve söyleyebiliyorlar. Her birimiz zamanında bu tip bir şeyler yaşamışızdır. Gelin insanlar çocukken ne gibi komik şeyler yapmışlar birlikte bakalım!
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1. ''Ben 8 yaşındayken teyzem bahçesinde satış yapıyordu. ''
2. ''Bir muffini 10 dakika mikrodalgada pişirdim ve neredeyse apartmanı ateşe veriyordum.''
3. ''Ailem bana ceza vermişti.''
4. ''Ben, ikiz kardeşim ve 2 kuzenim tatildeyken büyük bir çamur çukuruna kollarımızı soktuk. ''
5. ''Bir havuz istediğim için sinirliydim.''
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6. ''Dudaklarımı süper yapıştırıcıyla birbirine yapıştırdım.''
7. ''Lavaboyu yıkamak istemedim bu yüzden onu beyaza boyadım.''
8. ''Kardeşim Barbie defterimi mahvetmişti.''
9. ''Ben ve kuzenlerim yanlışlıkla annemin çalıştığı ve büyükannemin evinin yanındaki okul bahçesini ateşe verdik ve panikle su almak için eve koştum.''
10. ''Babam için 3 saat çim biçmiştim ve ona göstermek için gurur duyuyordum.''
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11. ''Çocukken bir keresinde pantolonuma işedim veüniformamı değiştirmek zorunda kaldılar.''
12. ''8 yaşındayken, ebeveynlerim bir oyuncak mağazasından bana bir ceylan peluş hayvan satın aldı.''
13. ''Annem uyurken ayaklarımı bir şeylerin çekeceğini söyleyerek beni korkuturdu.''
14. Kendimi banyoda kilitlemek, en ufak bir anlaşmazlıkta kaçmak için oyuncak bebeklerimi toplamak ve kaşlarımı tamamen tıraş etmek. Daha çok var.''
15. ''11 yaşında, aile partisinde sıkıldım ve bir kuzenime eski bir döner telefonla nasıl arama yapılacağını göstermek istedim.''
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16. ''Öğretmenlerimiz bizi dersten önce okulda sahneye çıkartmıştı.''
17. ''Ailem bize acil durumda 155'i aramayı öğretiyordu.'''
18. ''Bir Cumartesi sabahı erkenden kalktım ve bir kutunun içindeki kurabiyeleri yerken çizgi film izledim.''
19. ''Banyodan çıkınca olan üşüme hissini herkes bilir.''
20. ''Saklambaç oynuyorduk ve çamaşır sepetine saklanmak iyi bir fikir gibi gözüktü.''
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21. ''Babam bize bulaşık deterjanını israf ettiğimiz için bağırıyordu.''
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