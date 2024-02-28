Koğuşunda Dünyadaki Cehennemi Yaşayan Suçlunun Maruz Kaldığı Korkunç Hapishane Şartları

Kahvaltıda tek bir dilim salam, öğle yemeğinde sadece su ve havuçtan oluşan bir çorba yiyoruz. Işıklar 24 saat açık, uyumak için gözlerinizi bir şeyle örtmek zorundasınız, sular musluktan kahverengi akıyor. Her yerde bit var ve haftada sadece iki kez duş alabiliyoruz' sözleriyle yaşadığı şartları anlattı.