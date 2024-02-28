Koğuşunda Dünyadaki Cehennemi Yaşayan Suçlunun Maruz Kaldığı Korkunç Hapishane Şartları
Koğuşunda Dünyadaki Cehennemi Yaşayan Suçlunun Maruz Kaldığı Korkunç Hapishane Şartları
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Romanya'daki müzik festivaline katıldığı seyahatinde yasaklı madde kullandığı için hapis cezası alan İngilizler, yaşadıkları zorlu şartları paylaştı. Detaylar...👇
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Günümüzde birçok kişi, işlediği suçlara bağlı olarak hapis cezası alıyor. Tabii hapishane şartları da ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor.
Mesela İsviçre'deki Champ-Dollon Hapishanesi'nin şartlarına 'otel gibi' yorumları yapılmıştı.
Bugün ise tam tersi şartların bulunduğu bir hapishane ve suç hikayesiyle karşı karşıyayız.
29 yaşındaki Ethan Gill, katıldığı bir festivalde yasaklı madde kullandığı için hapis cezası aldı ve 10 aydır Romanya'da bir hapishanede kalıyor.
Ailesi, Birmingham'lı Ethan'ın yasaklı madde kaçakçılığından hüküm giydiğini ve altı yıl hapis cezasına çarptırıldığını ancak şimdi hem kendisine hem de diğer mahkum arkadaşlarına hapishanede "hayvan" muamelesi yapıldığını iddia ettiğini söylüyor.
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Hapishaneden konuşan Ethan, "Korkunç bir yer. Tek tuvalet yerdeki bir delik ve nadiren temizleniyor...
Kuzey İngiltere'den tutuklanan kişilerle aynı koğuşta kalan Ethan'ın kardeşi, "Hepsi moralini yüksek tutmaya çalışıyor ama çok zor. Fareler ve hamam böcekleriyle yaşıyorlar. Geceleri çok soğuk olduğu için ceketlerle uyumak zorundalar" diyerek şartlarla ilgili açıklama yaptı.
Ethan, avukat masrafları için 20 bin sterlin harcarken, 63 yaşındaki annesi de oğluna yardımcı olabilmek için tam zamanlı işine geri döndü.
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