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Koğuşunda Dünyadaki Cehennemi Yaşayan Suçlunun Maruz Kaldığı Korkunç Hapishane Şartları

Koğuşunda Dünyadaki Cehennemi Yaşayan Suçlunun Maruz Kaldığı Korkunç Hapishane Şartları

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.02.2024 - 16:41

Romanya'daki müzik festivaline katıldığı seyahatinde yasaklı madde kullandığı için hapis cezası alan İngilizler, yaşadıkları zorlu şartları paylaştı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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Günümüzde birçok kişi, işlediği suçlara bağlı olarak hapis cezası alıyor. Tabii hapishane şartları da ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor.

Günümüzde birçok kişi, işlediği suçlara bağlı olarak hapis cezası alıyor. Tabii hapishane şartları da ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor.

Mesela İsviçre'deki Champ-Dollon Hapishanesi'nin şartlarına 'otel gibi' yorumları yapılmıştı.

Mesela İsviçre'deki Champ-Dollon Hapishanesi'nin şartlarına 'otel gibi' yorumları yapılmıştı.

Bugün ise tam tersi şartların bulunduğu bir hapishane ve suç hikayesiyle karşı karşıyayız.

Bugün ise tam tersi şartların bulunduğu bir hapishane ve suç hikayesiyle karşı karşıyayız.

29 yaşındaki Ethan Gill, katıldığı bir festivalde yasaklı madde kullandığı için hapis cezası aldı ve 10 aydır Romanya'da bir hapishanede kalıyor.

29 yaşındaki Ethan Gill, katıldığı bir festivalde yasaklı madde kullandığı için hapis cezası aldı ve 10 aydır Romanya'da bir hapishanede kalıyor.

Cehennemde yaşadığını söyleyen Gill, 12 kişilik bir koğuşta kalıyor. Kendisi, geçen yıl Nisan ayında Sunwaves müzik festivaline katılmak üzere Romanya'ya gitmiş ancak kaldıkları otelde tutuklanmış.

Ailesi, Birmingham'lı Ethan'ın yasaklı madde kaçakçılığından hüküm giydiğini ve altı yıl hapis cezasına çarptırıldığını ancak şimdi hem kendisine hem de diğer mahkum arkadaşlarına hapishanede "hayvan" muamelesi yapıldığını iddia ettiğini söylüyor.

Ailesi, Birmingham'lı Ethan'ın yasaklı madde kaçakçılığından hüküm giydiğini ve altı yıl hapis cezasına çarptırıldığını ancak şimdi hem kendisine hem de diğer mahkum arkadaşlarına hapishanede "hayvan" muamelesi yapıldığını iddia ettiğini söylüyor.
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Hapishaneden konuşan Ethan, "Korkunç bir yer. Tek tuvalet yerdeki bir delik ve nadiren temizleniyor...

Hapishaneden konuşan Ethan, "Korkunç bir yer. Tek tuvalet yerdeki bir delik ve nadiren temizleniyor...

Kahvaltıda tek bir dilim salam, öğle yemeğinde sadece su ve havuçtan oluşan bir çorba yiyoruz. Işıklar 24 saat açık, uyumak için gözlerinizi bir şeyle örtmek zorundasınız, sular musluktan kahverengi akıyor. Her yerde bit var ve haftada sadece iki kez duş alabiliyoruz' sözleriyle yaşadığı şartları anlattı.

Kuzey İngiltere'den tutuklanan kişilerle aynı koğuşta kalan Ethan'ın kardeşi, "Hepsi moralini yüksek tutmaya çalışıyor ama çok zor. Fareler ve hamam böcekleriyle yaşıyorlar. Geceleri çok soğuk olduğu için ceketlerle uyumak zorundalar" diyerek şartlarla ilgili açıklama yaptı.

Kuzey İngiltere'den tutuklanan kişilerle aynı koğuşta kalan Ethan'ın kardeşi, "Hepsi moralini yüksek tutmaya çalışıyor ama çok zor. Fareler ve hamam böcekleriyle yaşıyorlar. Geceleri çok soğuk olduğu için ceketlerle uyumak zorundalar" diyerek şartlarla ilgili açıklama yaptı.

Ethan, avukat masrafları için 20 bin sterlin harcarken, 63 yaşındaki annesi de oğluna yardımcı olabilmek için tam zamanlı işine geri döndü.

Ethan, avukat masrafları için 20 bin sterlin harcarken, 63 yaşındaki annesi de oğluna yardımcı olabilmek için tam zamanlı işine geri döndü.

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