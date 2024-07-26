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KKTC Tarihinde Bir İlk: En Zengin Su Kaynağına Ulaşıldı

KKTC Tarihinde Bir İlk: En Zengin Su Kaynağına Ulaşıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 23:38

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, ülke tarihinde bir ilkin yaşandığını açıkladı. Ataoğlu, KKTC tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını duyurdu.

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Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yapan KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yapan KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmaların neticesinde çıkarılan sudan alınan numunelerin sonuçlarının yakında kamuoyuyla da paylaşılacağını belirtti.

Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmaların neticesinde çıkarılan sudan alınan numunelerin sonuçlarının yakında kamuoyuyla da paylaşılacağını belirtti.

Ataoğlu, şunları söyledi: "Kendi imkânlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk."

Ataoğlu, şunları söyledi: "Kendi imkânlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk."

Ataoğlu, bir sonraki adım olarak Lapta tarafında su arama çalışmalarının yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Ataoğlu, bir sonraki adım olarak Lapta tarafında su arama çalışmalarının yoğunlaştırılacağını duyurdu.

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