KKTC Tarihinde Bir İlk: En Zengin Su Kaynağına Ulaşıldı
KKTC Tarihinde Bir İlk: En Zengin Su Kaynağına Ulaşıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yapan KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ataoğlu, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmaların neticesinde çıkarılan sudan alınan numunelerin sonuçlarının yakında kamuoyuyla da paylaşılacağını belirtti.
Ataoğlu, şunları söyledi: "Kendi imkânlarımızla gerçekleştirdiğimiz sondaj sonucu saatte 80 tona kadar çıkabilecek su kaynağına kavuştuk."
Ataoğlu, bir sonraki adım olarak Lapta tarafında su arama çalışmalarının yoğunlaştırılacağını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın