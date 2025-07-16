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Yaşam
Kızlar, Üşenmek Yok! 22 Yıl Boyunca Makyajını Temizlemeden Uyuyan Kadın Tanınmaz Hale Geldi

Kızlar, Üşenmek Yok! 22 Yıl Boyunca Makyajını Temizlemeden Uyuyan Kadın Tanınmaz Hale Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 19:12

Herkesin kendince takip ettiği bir gece rutini vardır. Kimisi dişini fırçalamadan yatamaz, kimisi de bir bardak suyunu mutlaka içer. Kadınlar için gece rutinleri bir tık daha fazla olabilir. Bu kez işin içine bir de makyaj girer. Kimyasal ürünlerle yaılan makyajın, gece boyunca yüzde kalması sağlıklı değildir. 

Çin'de bir kadın, tam 22 yıl boyunca geceleri yatmadan makyajını temizlemediğini iddia etti. Kadının yüzü artık tanınmaz hale geldi ve cildinde ciddi reaksiyonlar oluştu.

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22 yıl boyunca makyajını temizlemeden uyudu.

22 yıl boyunca makyajını temizlemeden uyudu.

Çin’in Jilin şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Gao isimli kadın, makyajını hiç temizlemediğini söyleyerek dünya çapında gündem oldu. Gao, makyajı çok sevdiğini ama makyaj temizliğinin kendisine hep 'fazla zahmetli' geldiğini söylüyor.  “Nasılsa ertesi gün tekrar süreceğim, neden çıkarayım ki?” diyen kadın, tam 22 yıl boyunca yüzünü sadece suyla yıkayarak uyumuş. Ertesi gün de makyajını yeniden yaparak hayatına devam etmiş!

Fakat gördüğünüz gibi, bu tercihin sonuçları pek de iyi olmamış. Başlarda akne gibi cilt sorunları yaşayan kadın, zaman içerisinde daha büyük sorunlarla karşılaşmış.

Cildi kızardı, kaşıntılar belirdi, yüzü şişti...

Cildi kızardı, kaşıntılar belirdi, yüzü şişti...

Goa, yaşadığı belirtilere rağmen dermatoloğa gitmek yerine bir estetik kliniğinde “cilt güçlendirici” enjeksiyon yaptırdı. Fakat bu da kötü bir tercihti. Bu kez cildi morarmaya başladı. 'İnsan içine çıkamıyorum' diyen Goa “Yüzümde binlerce karınca geziyormuş gibi hissediyorum.' diyerek yaşadıklarını anlatıyor. Viral olan kadın, ayrıca makyaj sevenleri de ucuz malzemelere karşı uyarıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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