Kızlar, Üşenmek Yok! 22 Yıl Boyunca Makyajını Temizlemeden Uyuyan Kadın Tanınmaz Hale Geldi

Herkesin kendince takip ettiği bir gece rutini vardır. Kimisi dişini fırçalamadan yatamaz, kimisi de bir bardak suyunu mutlaka içer. Kadınlar için gece rutinleri bir tık daha fazla olabilir. Bu kez işin içine bir de makyaj girer. Kimyasal ürünlerle yaılan makyajın, gece boyunca yüzde kalması sağlıklı değildir.

Çin'de bir kadın, tam 22 yıl boyunca geceleri yatmadan makyajını temizlemediğini iddia etti. Kadının yüzü artık tanınmaz hale geldi ve cildinde ciddi reaksiyonlar oluştu.