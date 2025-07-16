Kızlar, Üşenmek Yok! 22 Yıl Boyunca Makyajını Temizlemeden Uyuyan Kadın Tanınmaz Hale Geldi
16.07.2025 - 19:12
Herkesin kendince takip ettiği bir gece rutini vardır. Kimisi dişini fırçalamadan yatamaz, kimisi de bir bardak suyunu mutlaka içer. Kadınlar için gece rutinleri bir tık daha fazla olabilir. Bu kez işin içine bir de makyaj girer. Kimyasal ürünlerle yaılan makyajın, gece boyunca yüzde kalması sağlıklı değildir.
Çin'de bir kadın, tam 22 yıl boyunca geceleri yatmadan makyajını temizlemediğini iddia etti. Kadının yüzü artık tanınmaz hale geldi ve cildinde ciddi reaksiyonlar oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 yıl boyunca makyajını temizlemeden uyudu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cildi kızardı, kaşıntılar belirdi, yüzü şişti...
Keşfet
ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Sana Özel Seçtiklerimiz
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın