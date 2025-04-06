Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılma Nedeniyle İlgili Şok İddia

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'ne veda etmeye hazırlanıyor. Ancak hem ünlü oyuncudan hem de yapımdan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Aksine Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularına yanıt veren Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu kararın netleşmediğini bildirmişti.

Fakat kulislerde dolaşan başka bir bilgiye göre, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı kesinleşmiş. Hatta ünlü oyuncu çekimleri Adana'da yapılacak bir başka dizinin başrolü olarak anlaşmaya varmış.

Gidip gitmeyeceğine dair kararı merakla bekliyoruz. Her karakterini ayrı seveceğinden emin olsak da Pembe'yi özleyeceğimizin kesin olduğunu da belirtmek isteriz.