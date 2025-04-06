Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılma Nedeniyle İlgili Şok İddia
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılma Nedeniyle İlgili Şok İddia
Kızılcık Şerbeti evreni son günlerde herkesi üzen bir iddiayla çalkalanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını açıkladı. Bu haberin ardından izleyiciler durumu büyük bir tepkiyle karşıladı. Ancak dün, kararın kesin olmadığına dair bambaşka iddialar ortaya çıkmıştı.
Sibel Taşçıoğlu ya da yapımdan konuya dair net bir açıklama gelmezken bu kez de ünlü oyuncunun başka bir diziyle anlaştığı için Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edildi.
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Üçüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının reytinglerinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.
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Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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