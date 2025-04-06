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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılma Nedeniyle İlgili Şok İddia

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Diziden Ayrılma Nedeniyle İlgili Şok İddia

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 16:35

Kızılcık Şerbeti evreni son günlerde herkesi üzen bir iddiayla çalkalanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını açıkladı. Bu haberin ardından izleyiciler durumu büyük bir tepkiyle karşıladı. Ancak dün, kararın kesin olmadığına dair bambaşka iddialar ortaya çıkmıştı.

Sibel Taşçıoğlu ya da yapımdan konuya dair net bir açıklama gelmezken bu kez de ünlü oyuncunun başka bir diziyle anlaştığı için Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edildi.

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Üçüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının reytinglerinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Üçüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının reytinglerinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

En güçlü rakibi Yalı Çapkını'nı alt eden Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonuyla ekrana gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Cuma günlerinin zirvesinde yer almayı sürdüren dizi aynı zamanda Uzak Şehir'in ardından haftanın en çok izlenen ikinci dizisi olma başarısını gösteriyor.

Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi.

Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'ne veda etmeye hazırlanıyor. Ancak hem ünlü oyuncudan hem de yapımdan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Aksine Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularına yanıt veren Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu kararın netleşmediğini bildirmişti.

Fakat kulislerde dolaşan başka bir bilgiye göre, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı kesinleşmiş. Hatta ünlü oyuncu çekimleri Adana'da yapılacak bir başka dizinin başrolü olarak anlaşmaya varmış. 

Gidip gitmeyeceğine dair kararı merakla bekliyoruz. Her karakterini ayrı seveceğinden emin olsak da Pembe'yi özleyeceğimizin kesin olduğunu da belirtmek isteriz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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