Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. Bir an barışacak sanmamız şoku...
2. Umut ne istiyorsun?
3. Görkem Ferhunde'yi sollayacak gibi...
4. Rüzgar'ın Nursema'yı darlaması şaka mı?
5. Sen altüst olma kardeşim!
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8. Hacı Asude'nin yerine Sönmez sultan mı gelecek?
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