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"Kitabı Yaşıyor İnsan!" Netflix'te Yayınlanan Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi İzleyiciyi Mest Etti!

"Kitabı Yaşıyor İnsan!" Netflix'te Yayınlanan Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi İzleyiciyi Mest Etti!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2024 - 18:29

Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık adlı unutulmaz eseri, Netflix tarafından diziye uyarlanmıştı. 11 Aralık'ta tüm dünyada Netflix kütüphanesine eklenen dizi kısa sürede büyük bir izlenme yakaladı. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi toplam 16 bölümden oluşacak. Çekimleri Kolombiya'da tamamlanan Yüzyıllık Yalnızlık'ın yönetici yapımcılığını 10 yıl önce hayatını kaybeden yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo Garcia Barcha üstlenmişti. 

Kısa sürede büyük beğeni toplayan diziye gelen yorumlara birlikte göz gezdirelim!

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Nobel Ödüllü Gabriel Garcia Marquez'in 46 dile çevrilen romanı Yüzyıllık Yalnızlık'ın Netflix tarafından diziye uyarlanacağı haberi büyük heyecan yaratmıştı.

Nobel Ödüllü Gabriel Garcia Marquez'in 46 dile çevrilen romanı Yüzyıllık Yalnızlık'ın Netflix tarafından diziye uyarlanacağı haberi büyük heyecan yaratmıştı.

Toplam 16 bölümden oluşacak dizinin 8 bölümlük ilk sezonu 11 Aralık'ta Netflix kütüphanesine yüklendi.

Toplam 16 bölümden oluşacak dizinin 8 bölümlük ilk sezonu 11 Aralık'ta Netflix kütüphanesine yüklendi.

Oyuncu kadrosunda Claudio Cataño (Colonel Aureliano Buendía), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Marleyda Soto (Úrsula’nın yaşlılığı) ve Marco González (Jose Arcadio Buendía) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetici yapımcılığını 10 yıl önce hayatını kaybeden yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo Garcia Barcha üstlendi.

Oyuncu kadrosunda Claudio Cataño (Colonel Aureliano Buendía), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Marleyda Soto (Úrsula’nın yaşlılığı) ve Marco González (Jose Arcadio Buendía) gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetici yapımcılığını 10 yıl önce hayatını kaybeden yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo Garcia Barcha üstlendi.

Kitaptaki hikayeden şaşmadığının altı çizilen Yüzyıllık Yalnızlık büyük beğeni toplamayı başardı.

Kitaptaki hikayeden şaşmadığının altı çizilen Yüzyıllık Yalnızlık büyük beğeni toplamayı başardı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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