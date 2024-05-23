Kim Kardashian'ın İnce Beli ve Kıvrımları Z Kuşağının İlgisini Gerçekten Çekiyor mu?
Kim Kardashian'ın İnce Beli ve Kıvrımları Z Kuşağının İlgisini Gerçekten Çekiyor mu?
Reality Show yıldızı ve dünyanın en tanınmış isimlerinden olan Kim Kardashian, özellikle fiziğiyle dikkat çekiyor. İnce bir bel, kıvrımlı hatlar, büyük göğüs, büyük dudaklar...Peki Kim Kardashian'ın bu fiziksel özellikleri, Z kuşağının 'ideal vücut' algısını mı oluşturuyor?
Kaynak: Bored Panda
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Yıllar geçtikçe "kabul gören" güzellik algısında da değişimler yaşandı.
Günümüzde ise en çok iki farklı vücut tipi kabul görüyor. Birincisi Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi 'aşırı' zayıf olmak, ikincisi ise Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi ince bel ve kıvrımlara sahip olmak.
Muhtemelen kum saati vücut dendiğinde, aklınıza Kylie Jenner'dan başkası gelmiyordur.
Tarif ettiğimiz tüm bu kriterleri karşılayan, hatta karşılamanın ötesinde bu kriterleri yaratan bir kişi var: Kim Kardashian.
Kim Kardashian'ın sosyal medya gücü de ele alındığında, özellikle Z kuşağının bu tarz bir görünümü 'ideal' olarak algıladığı iddia ediliyor. Çoğu influencer, bu tarz bir vücuda sahip olmak istiyor.
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Estetik cerrahi uzmanı Mark, özellikle Kim Kardashian'ın çizmiş olduğu imajın birçok Z kuşağının sahip olmayı arzuladığı bir görünüm olduğunu söylüyor.
Anlaşılan o ki her ne kadar sosyal medyada olumsuz eleştiriler yapılsa da insanlar trend olanı takip etmekten vazgeç(e)miyor.
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