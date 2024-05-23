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Kim Kardashian'ın İnce Beli ve Kıvrımları Z Kuşağının İlgisini Gerçekten Çekiyor mu?

Kim Kardashian'ın İnce Beli ve Kıvrımları Z Kuşağının İlgisini Gerçekten Çekiyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 10:08

Reality Show yıldızı ve dünyanın en tanınmış isimlerinden olan Kim Kardashian, özellikle fiziğiyle dikkat çekiyor. İnce bir bel, kıvrımlı hatlar, büyük göğüs, büyük dudaklar...Peki Kim Kardashian'ın bu fiziksel özellikleri, Z kuşağının 'ideal vücut' algısını mı oluşturuyor? 

Kaynak: Bored Panda

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Yıllar geçtikçe "kabul gören" güzellik algısında da değişimler yaşandı.

Yıllar geçtikçe "kabul gören" güzellik algısında da değişimler yaşandı.

1950'lerde Marilyn Monroe'nun güzel kabul edilen fiziği, muhtemelen günümüzde kilolu bulunurdu. Bunun en büyük örneği de zayıflıktan kemikleri sayılan ünlü model Bella Hadid'in dünyanın en güzel kadınlarından birisi olarak gösterilmesi.

Günümüzde ise en çok iki farklı vücut tipi kabul görüyor. Birincisi Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi 'aşırı' zayıf olmak, ikincisi ise Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi ince bel ve kıvrımlara sahip olmak.

Günümüzde ise en çok iki farklı vücut tipi kabul görüyor. Birincisi Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi 'aşırı' zayıf olmak, ikincisi ise Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi ince bel ve kıvrımlara sahip olmak.

Kardashian-Jenner ailesini tanıyorsunuzdur. Reality Şovlar ile dünyamıza giren ve sosyal medyada en çok takipçiye sahip olan isimler, özellikle sektör üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Muhtemelen kum saati vücut dendiğinde, aklınıza Kylie Jenner'dan başkası gelmiyordur.

Muhtemelen kum saati vücut dendiğinde, aklınıza Kylie Jenner'dan başkası gelmiyordur.

Teknolojisinin gelişmesi, sosyal medya çılgınlığı, efektlerin ve pek tabii estetik operasyonların bu denli yaygınlaşması 'ideal' kadın vücudunu da yeniden şekillendirdi.

Artık kabul gören bir kadın vücudunda, dolgun dudaklar, kıvrımlı minik bir burun, keskin bir çene hattı, ince bir bel ve dikkat çekici göğüs aranıyor...

Tarif ettiğimiz tüm bu kriterleri karşılayan, hatta karşılamanın ötesinde bu kriterleri yaratan bir kişi var: Kim Kardashian.

Tarif ettiğimiz tüm bu kriterleri karşılayan, hatta karşılamanın ötesinde bu kriterleri yaratan bir kişi var: Kim Kardashian.

Kim Kardashian'ın 2024 Met Gala'daki bu görünümü, pek çok kişinin kafasını karıştırdı. Bir bel nasıl bu kadar ince olabilir, beli gerçekten bu kadar ince mi, yoksa korse mi giydi?

En önemlisi de bir insan bunu neden kendisine yapar?

Kim Kardashian'ın sosyal medya gücü de ele alındığında, özellikle Z kuşağının bu tarz bir görünümü 'ideal' olarak algıladığı iddia ediliyor. Çoğu influencer, bu tarz bir vücuda sahip olmak istiyor.

Kim Kardashian'ın sosyal medya gücü de ele alındığında, özellikle Z kuşağının bu tarz bir görünümü 'ideal' olarak algıladığı iddia ediliyor. Çoğu influencer, bu tarz bir vücuda sahip olmak istiyor.

Estetik cerrahi uzmanı Mark Solomos, bu konuda yaptığı açıklamada 'Sosyal medya ve dijital manipülasyon, güzellik standartlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamış, influencer'ar ve ünlüler güzellik algılarını etkilemiştir. Bugün reality yıldızlarını düşünürseniz, neredeyse yapay zeka oluşturmuş gibi ortak bir görünüm var' diyerek durumu özetliyor.

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Estetik cerrahi uzmanı Mark, özellikle Kim Kardashian'ın çizmiş olduğu imajın birçok Z kuşağının sahip olmayı arzuladığı bir görünüm olduğunu söylüyor.

Estetik cerrahi uzmanı Mark, özellikle Kim Kardashian'ın çizmiş olduğu imajın birçok Z kuşağının sahip olmayı arzuladığı bir görünüm olduğunu söylüyor.

Kim'in makyaj trendlerini, estetik sektörünü ve moda sektörünü derinden etkilediğini söyleyen bir sosyal medya influencerı ise 'Onun paylaşımlarına baksam da bakmasam da ondan etkileniyorum. Onun gücünü hafife alamazsınız' diyor.

Anlaşılan o ki her ne kadar sosyal medyada olumsuz eleştiriler yapılsa da insanlar trend olanı takip etmekten vazgeç(e)miyor.

Anlaşılan o ki her ne kadar sosyal medyada olumsuz eleştiriler yapılsa da insanlar trend olanı takip etmekten vazgeç(e)miyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kim Kardashian ve onun gibiler, isteklerimizi şekillendiriyor mu?

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