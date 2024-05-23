Kim Kardashian'ın İnce Beli ve Kıvrımları Z Kuşağının İlgisini Gerçekten Çekiyor mu?

Kim Kardashian'ın 2024 Met Gala'daki bu görünümü, pek çok kişinin kafasını karıştırdı. Bir bel nasıl bu kadar ince olabilir, beli gerçekten bu kadar ince mi, yoksa korse mi giydi?

En önemlisi de bir insan bunu neden kendisine yapar?