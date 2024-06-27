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Kilo Vererek Yaşamlarını Kökünden Değiştirmiş İnsanlardan 10 Sağlıklı Kilo Verme Tavsiyesi

Kilo Vererek Yaşamlarını Kökünden Değiştirmiş İnsanlardan 10 Sağlıklı Kilo Verme Tavsiyesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 14:01

Bugünkü içeriğimizde daha önce kilo vererek hayatlarını değiştirmiş insanlardan kilo vermeniz için çok işe yarayacak 10 tavsiyeye bakacağız. Siz de benzer tavsiyelerini yorumlarda yazmaktan çekinmeyin!

Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi tavsiye içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sağlıklı beslenmeyi bir kural haline getirmen lazım."

1. "Sağlıklı beslenmeyi bir kural haline getirmen lazım."

'Eskiden sağlıklı beslenmeyi kendim için yaptığım bir iyilik olarak görürdüm ama artık bir kural çünkü sağlıksız beslendiğimde kötü hissedeceğimi biliyorum.'

2. "Kola benzeri içerisinde asit olan her içecekten uzak durarak başladım."

3. "Saatlerce egzersiz yapmana gerek yok ama günde en az 30 dakika bile yürümek gerçekten çok faydalı oluyor."

3. "Saatlerce egzersiz yapmana gerek yok ama günde en az 30 dakika bile yürümek gerçekten çok faydalı oluyor."

4. "Bence en önemlisi kilo vermenin zaman alacağını kabullenebilmek."

'Genelde insanlar sonuç göremeyince birkaç haftada diyetlerini bırakıyor ama sabırlı olman lazım.'

5. "Öncelikle neden bu kadar yediğini anlamak en önemlisi."

'Stres mi? Can sıkıntısı mı? Yoksa sağlıklı yemek yapmayı bilmediğin için mi? Bu sorunu çözdükten sonra gerisi kolay.'

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6. "Her şey küçük adımlar atmakla başlıyor."

6. "Her şey küçük adımlar atmakla başlıyor."

'Öncelikle gazlı içecekleri beslenme listemden çıkardım. Daha sonra kalorisi yüksek yiyecekleri ve en son atıştırmalıkları. Bütün bu süreç 2 ay sürdü ama kesinlikle değer!'

7. "Aldığım kalorileri hesaplamaya başladım ve kilo vermek için almam gereken kalorinin altında yemeye başladım."

7. "Aldığım kalorileri hesaplamaya başladım ve kilo vermek için almam gereken kalorinin altında yemeye başladım."

'Aslında bu kadar basitti.'

8. "Lif miktarı yüksek besinlerle beslenmeye başladım ve kesinlikle her şeyi değiştirdi."

8. "Lif miktarı yüksek besinlerle beslenmeye başladım ve kesinlikle her şeyi değiştirdi."

9. "Alkol tüketmeyi bıraktıktan sonra kilo ile ilgili bütün sorunlarım ortadan kayboldu."

9. "Alkol tüketmeyi bıraktıktan sonra kilo ile ilgili bütün sorunlarım ortadan kayboldu."

'Alkollü içeceklerin kalorisi inanamayacağınız kadar yüksek!'

10. "Sebze ağırlıklı beslenseniz yetiyor aslında. Hem kalorileri az hem de lif içeriği sayesinde dolu hissetmenizi sağlıyorlar."

10. "Sebze ağırlıklı beslenseniz yetiyor aslında. Hem kalorileri az hem de lif içeriği sayesinde dolu hissetmenizi sağlıyorlar."

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