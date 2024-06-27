Kilo Vererek Yaşamlarını Kökünden Değiştirmiş İnsanlardan 10 Sağlıklı Kilo Verme Tavsiyesi
Kilo Vererek Yaşamlarını Kökünden Değiştirmiş İnsanlardan 10 Sağlıklı Kilo Verme Tavsiyesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde daha önce kilo vererek hayatlarını değiştirmiş insanlardan kilo vermeniz için çok işe yarayacak 10 tavsiyeye bakacağız. Siz de benzer tavsiyelerini yorumlarda yazmaktan çekinmeyin!
Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi tavsiye içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.
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1. "Sağlıklı beslenmeyi bir kural haline getirmen lazım."
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2. "Kola benzeri içerisinde asit olan her içecekten uzak durarak başladım."
3. "Saatlerce egzersiz yapmana gerek yok ama günde en az 30 dakika bile yürümek gerçekten çok faydalı oluyor."
4. "Bence en önemlisi kilo vermenin zaman alacağını kabullenebilmek."
5. "Öncelikle neden bu kadar yediğini anlamak en önemlisi."
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6. "Her şey küçük adımlar atmakla başlıyor."
7. "Aldığım kalorileri hesaplamaya başladım ve kilo vermek için almam gereken kalorinin altında yemeye başladım."
8. "Lif miktarı yüksek besinlerle beslenmeye başladım ve kesinlikle her şeyi değiştirdi."
9. "Alkol tüketmeyi bıraktıktan sonra kilo ile ilgili bütün sorunlarım ortadan kayboldu."
10. "Sebze ağırlıklı beslenseniz yetiyor aslında. Hem kalorileri az hem de lif içeriği sayesinde dolu hissetmenizi sağlıyorlar."
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