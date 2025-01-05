Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Bu 15 fotoğraf spor ve diyetle aranızı düzeltecek. Birçok kişi sporun henüz başlangıcında hevesi kırılarak tekrar düzensiz yeme içmeye geri dönüyor. Ancak bu içeriğimizde hikayeleriyle spora ve diyete olan güveninizi kazandıracak insanların başarıları var. İşte verdikleri kilolarla vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 fotoğraf.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''(8 ay) ilerleme fotoğrafları''
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2. ''(10 ay) ilerleme fotoğrafları''
3. ''(12 ay) Yeme bozukluklarımı yenmemin 1. yılını ve sonrasında birçok bacak gününü kutluyorum 🥳''
4. ''(18 ay) Tatil Durgunluğumu Kırdı''
5. ''(3 yıl) değerli bir yolculuk''
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6. '' (18 ay) Düşük Karbonhidratlı+Ev Spor Salonu''
7. ''Bir yıl''
8. ''(10 ay) kilo kaybı ilerlemesi''
9. ''(12 ay) bir yıllık yıldönümü''
10. ''(12 ay) Uzun bir yol''
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11. ''(24 ay) kilo verme yolculuğu''
12. ''Ultra Koşuya başladım ve hayatımı değiştirdim.''
13. ''(9 ay) Ortadan sola, sağdakini bir süre sonra yaptım çünkü kendimi iyi hissettim.''
14. ''6 yıl ''
15. ''11 ay''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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