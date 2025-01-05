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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 14:36

Bu 15 fotoğraf spor ve diyetle aranızı düzeltecek. Birçok kişi sporun henüz başlangıcında hevesi kırılarak tekrar düzensiz yeme içmeye geri dönüyor. Ancak bu içeriğimizde hikayeleriyle spora ve diyete olan güveninizi kazandıracak insanların başarıları var. İşte verdikleri kilolarla vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 fotoğraf.

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Kaynak

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1. ''(8 ay) ilerleme fotoğrafları''

1. ''(8 ay) ilerleme fotoğrafları''

2. ''(10 ay) ilerleme fotoğrafları''

2. ''(10 ay) ilerleme fotoğrafları''

3. ''(12 ay) Yeme bozukluklarımı yenmemin 1. yılını ve sonrasında birçok bacak gününü kutluyorum 🥳''

3. ''(12 ay) Yeme bozukluklarımı yenmemin 1. yılını ve sonrasında birçok bacak gününü kutluyorum 🥳''

4. ''(18 ay) Tatil Durgunluğumu Kırdı''

4. ''(18 ay) Tatil Durgunluğumu Kırdı''

5. ''(3 yıl) değerli bir yolculuk''

5. ''(3 yıl) değerli bir yolculuk''
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6. '' (18 ay) Düşük Karbonhidratlı+Ev Spor Salonu''

6. '' (18 ay) Düşük Karbonhidratlı+Ev Spor Salonu''

7. ''Bir yıl''

7. ''Bir yıl''

8. ''(10 ay) kilo kaybı ilerlemesi''

8. ''(10 ay) kilo kaybı ilerlemesi''

9. ''(12 ay) bir yıllık yıldönümü''

9. ''(12 ay) bir yıllık yıldönümü''

10. ''(12 ay) Uzun bir yol''

10. ''(12 ay) Uzun bir yol''
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11. ''(24 ay) kilo verme yolculuğu''

11. ''(24 ay) kilo verme yolculuğu''

12. ''Ultra Koşuya başladım ve hayatımı değiştirdim.''

12. ''Ultra Koşuya başladım ve hayatımı değiştirdim.''

13. ''(9 ay) Ortadan sola, sağdakini bir süre sonra yaptım çünkü kendimi iyi hissettim.''

13. ''(9 ay) Ortadan sola, sağdakini bir süre sonra yaptım çünkü kendimi iyi hissettim.''

14. ''6 yıl ''

14. ''6 yıl ''

15. ''11 ay''

15. ''11 ay''

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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