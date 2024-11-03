Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 08:56

İstikrar diyet ve spor için en önemli kurallardan biri. Kendinizi bu konuda her hafta motive edecek örnekler arıyorsanız bu içerimizi tam siz göre! İşte bu haftanın en istikrarlı ve başarılı sonuç almış kişileri...

Geçen haftaki fotoğraflara buradan göz atabilirsiniz👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. ''(2 yıl) Bunun benim veya vücudumun olabileceğini hiç düşünmemiştim.''

1. ''(2 yıl) Bunun benim veya vücudumun olabileceğini hiç düşünmemiştim.''

2. ''(8 ay) Gerçekten pek bir şey başaramadığımı hissediyorum. Hala gidecek çok yolum var.''

2. ''(8 ay) Gerçekten pek bir şey başaramadığımı hissediyorum. Hala gidecek çok yolum var.''

3. ''2 Yıl) uyandığımda eski halime döneceğimi düşünmeye devam ediyorum….''

3. ''2 Yıl) uyandığımda eski halime döneceğimi düşünmeye devam ediyorum….''

4. ''(27 ay) Başlangıçta sadece yaklaşık 15 dakika bisiklete binebiliyordum. Altı ay önce 116lbs'ye düştüm ve kas geliştirmeye odaklanmaya başladım. Hala gidecek çok yolum var''

4. ''(27 ay) Başlangıçta sadece yaklaşık 15 dakika bisiklete binebiliyordum. Altı ay önce 116lbs'ye düştüm ve kas geliştirmeye odaklanmaya başladım. Hala gidecek çok yolum var''

5. ''(12 ay)''

5. ''(12 ay)''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. ''(10 hafta) Sanırım nihayet kesme aşamamın sonuna geldim. Biraz kütle eklemenin zamanı geldi.''

6. ''(10 hafta) Sanırım nihayet kesme aşamamın sonuna geldim. Biraz kütle eklemenin zamanı geldi.''

7. ''(10 ay) vücut yaşı 43'ten 32'ye düştü, şu anda korunuyor''

7. ''(10 ay) vücut yaşı 43'ten 32'ye düştü, şu anda korunuyor''

8. ''5 ay diyet yapmam gerekti''

8. ''5 ay diyet yapmam gerekti''

9. ''( 2 yıl )''

9. ''( 2 yıl )''

10. ''( 4 yıl )''

10. ''( 4 yıl )''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. ''( 6 ay )''

11. ''( 6 ay )''

12. '' (9 ay) 2 rulodan hiç ruloya geçmedim :) yaklaşık bir yıldır sürdürüyorum!''

12. '' (9 ay) 2 rulodan hiç ruloya geçmedim :) yaklaşık bir yıldır sürdürüyorum!''

13. ''(10 Ay) Vücut dönüşümü ilerlemesi''

13. ''(10 Ay) Vücut dönüşümü ilerlemesi''

14. ''3,5 ay''

14. ''3,5 ay''

15. ''(28 ay) sadece jimnastik''

15. ''(28 ay) sadece jimnastik''

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın