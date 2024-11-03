Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
İstikrar diyet ve spor için en önemli kurallardan biri. Kendinizi bu konuda her hafta motive edecek örnekler arıyorsanız bu içerimizi tam siz göre! İşte bu haftanın en istikrarlı ve başarılı sonuç almış kişileri...
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1. ''(2 yıl) Bunun benim veya vücudumun olabileceğini hiç düşünmemiştim.''
2. ''(8 ay) Gerçekten pek bir şey başaramadığımı hissediyorum. Hala gidecek çok yolum var.''
3. ''2 Yıl) uyandığımda eski halime döneceğimi düşünmeye devam ediyorum….''
4. ''(27 ay) Başlangıçta sadece yaklaşık 15 dakika bisiklete binebiliyordum. Altı ay önce 116lbs'ye düştüm ve kas geliştirmeye odaklanmaya başladım. Hala gidecek çok yolum var''
5. ''(12 ay)''
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6. ''(10 hafta) Sanırım nihayet kesme aşamamın sonuna geldim. Biraz kütle eklemenin zamanı geldi.''
7. ''(10 ay) vücut yaşı 43'ten 32'ye düştü, şu anda korunuyor''
8. ''5 ay diyet yapmam gerekti''
9. ''( 2 yıl )''
10. ''( 4 yıl )''
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11. ''( 6 ay )''
12. '' (9 ay) 2 rulodan hiç ruloya geçmedim :) yaklaşık bir yıldır sürdürüyorum!''
13. ''(10 Ay) Vücut dönüşümü ilerlemesi''
14. ''3,5 ay''
15. ''(28 ay) sadece jimnastik''
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