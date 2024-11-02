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Partnerinizle Adeta Ayrı Dünyaların İnsanıysanız Ortak Bir Noktada Buluşmanız İçin 10 Tavsiye

etiket Partnerinizle Adeta Ayrı Dünyaların İnsanıysanız Ortak Bir Noktada Buluşmanız İçin 10 Tavsiye

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 23:46

Farklılıklarınıza rağmen mutlu ve sürdürebilir bir ilişki istiyorsanız ortaklaşa elinizi taşın altına koymanız şart... Fedakarlıklar olmadan bir bütün olmak da imkansız. Mutluluğunuz için kendinize bir şans verin.

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1. Ortak değerleriniz hakkında konuşun...

Değerler bir ilişkinin temel taşıdır. Hangi değerler sizin için önemliyse bunu partnerinizle paylaşın ve ortak noktalarınızı bulmaya çalışın. Ortak değerler sizi yakınlaştıran güzel detaylardan oluşabilir.

2. Mizahınızı ilişkiye dahil edin. 😅

Mizah insanları birbirine en samimi bir şekilde bağlayan yoldur. Ayrıca bu sayede zor durumların üstesinden gelirsiniz ve aranızdaki bağı güçlendirmek için harika bir fırsat yaratırsınız. Birlikte gülebilmek stresli anları azaltır.

3. Partnerinizin geçmişini anlayın.

Geçmişte yaşanan olaylar partnerinizin şimdiki karakterini oluşturan yaşanmışlıklardan oluşur. Öncelikle onu dinleyin, geçmişteki ilişkisini anlayın ve üzerine düşünün. Bu sayede empati yapabilirsiniz.

4. Ortak gelenekler oluşturun.

Birlikte keyif aldığınız ve size ait olan bir etkinliği gelenek haline getirmek ortak bir noktada buluşmanızı sağlar. Örneğin pazar kahvaltısını birlikte yapmak gibi gelenekler... Bu sayede ilişkiye olan bağlılığınız da artar.

5. Bağışlayıcı olun...

Partnerinizle ayrı dünyaların insanıysanız ikiniz de bu duruma alışana kadar bağışlayıcı olmalısınız. Partnerinizi affetmeyi öğrenin ve yola devam etmek istediğinizi hissettirin. Tabii sınırınızı aşan bir konu varsa daha farklı çözebilirsiniz.

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6. Ortak bir şekilde duygusal zekanızı geliştirin.

Ortak bir noktada buluşmak istiyorsanız ve duygusallığınız bir türlü birbirini yakalayamıyorsa kendi duygusal zekanızı oluşturabilirsiniz. Kuracağınız empatiyi, duygusal anlayışınızı ve size dair her şeyi ortak belirlenmiş bir şekilde inşa edebilirsiniz.

7. Birbirinize zaman ayırın...

Kendinizi ve partnerinizi daha iyi tanımak için bol bol sohbet edin. Birbirinizi anladığınız en iyi yer neresiyse orada farklılıklarınızı anlayabilir, birbirinizden neler beklediğinize dair gibi birçok önemli konu hakkında sohbet edebilirsiniz.

8. Eleştirileriniz yapıcı olsun...

Partnerinizde hoşlanmadığınız olumsuz bir durum varsa bunu eleştirirken yapıcı olmaya özen gösterin. Anlaşmazlıkların daha hızlı ve sorunsuz çözülmesini sağlar yoksa çiftler arasında bir hınç meselesine dönüşebilme oranı da oldukça yüksek oluyor...

9. Yeni deneyimlere açık olun...

Partneriniz ayrı dünyaların insanıysa muhtemelen deneyimleriniz de birbirinden farklıdır. Ortak bir noktada buluşmak istiyorsanız birbirinizin deneyimlerini anlamaya ve eşlik etmeye çalışın. İlişkinize heyecan katar ve partneriniz bu durumdan çok hoşlanır.

10. Birlikte büyüyün ve gelişin.

Bu hayatınıza kadar ayrı dünyaların insanı olsanız da artık birbirinize aitsiniz ve kişisel gelişim yolculuğunuzu ortaklaşa devam ettirebilirsiniz. Bu hem bireysel olarak yol kat etmenize hem de çift olarak beraber olgunluk göstermenizi sağlar.

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