Sürekli Kaygılı Hissetmek Zorunda Değilsiniz: Anksiyeteyi Hafifletecek 12 Etkili Yöntem
Sürekli Kaygılı Hissetmek Zorunda Değilsiniz: Anksiyeteyi Hafifletecek 12 Etkili Yöntem
Kendinizi sürekli kaygılı ve endişeli mi hissediyorsunuz? Anksiyete artık hayatımızın pek çok noktasında ama bu onun kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Kendinizi kaygılı hissettiğiniz anda anksiyetenizi hafifletebilecek yöntemleri özenle seçtik. Hazırsanız keşfedelim!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Derin nefes alma egzersizleri yapın.
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2. Meditasyon ve farkındalık pratikleri yapın.
3. Düzenli egzersiz yapın.
4. Sağlıklı beslenin.
5. Kafeini azaltın.
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6. Uyku düzeni oluşturun.
7. Düşünce günlüğü tutun.
8. Yaratıcı faaliyetler yapın.
9. Düzenli olarak yoga yapın.
10. Küçük hedefler belirleyin.
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