Sürekli Kaygılı Hissetmek Zorunda Değilsiniz: Anksiyeteyi Hafifletecek 12 Etkili Yöntem

Kendinizi sürekli kaygılı ve endişeli mi hissediyorsunuz? Anksiyete artık hayatımızın pek çok noktasında ama bu onun kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Kendinizi kaygılı hissettiğiniz anda anksiyetenizi hafifletebilecek yöntemleri özenle seçtik. Hazırsanız keşfedelim!

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