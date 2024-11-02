Unutmayın, Yalnız Değilsiniz: Anksiyeteyi Doğal Yollarla Yenmenin 10 Kanıtlanmış Yolu

Anksiyeteyle başa çıkmak ilk başta zor gelebilir. Hatta denediğiniz bazı yöntemlerin sonuç vermediğini de görmüş olabilirsiniz. Eğer siz de anksiyeteden muzdaripseniz, bu içerikteki önerilerimize mutlaka göz atın! 👇

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