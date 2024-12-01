Asma Kilitlerdeki Delik Gerçekten Neden Var? Herkesin Bilmediği Bir İşlevi Var!

Asma kilitler güvenliği sağlamak için hemen hemen her alanda kullanılan pratik araçlardır. Fakat çoğumuz bu kilitlerin üzerindeki küçük deliğin ne amaçla yerleştirildiğini bilmiyoruz. Görünüşte tasarım unsuru gibi dursa da aslında kilitlerin çok daha önemli bir fonksiyonu var. Bu ufak delik sadece görsel değil, işlevsel bir amaca hizmet ediyor. Peki bu delik aslında ne işe yarıyor? İşte yanıtı...