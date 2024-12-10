Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den Sonra Benfica, İsmail Yüksek'i de Transfer Etmek İstiyor
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den Sonra Benfica, İsmail Yüksek'i de Transfer Etmek İstiyor
Portekiz'de Benfica, Türklerin ikinci takımı konumuna geldi. Her hafta Kerem ve Orkun'un performanslarını hepimiz yakından takip ediyoruz. Benfica da bu ilgiden son derece memnun. Zaman zaman iki milli oyuncu ile içerikler de üreten kulüp transferde de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Benfica'nın yeni hedefi ise Fenerbahçe'den...
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Benfica'da Kerem ve Orkun'un performansı her hafta göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İkili sebebiyle Benfica da yakın radarımıza girmiş durumda.
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Benfica, bu ilgiden oldukça memnun ve Türk futbolunu da yakından incelemeye alarak bir milli yıldızı daha radarına aldı.
Benfica'nın radarındaki yeni isim Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Benfica'nın gözlemcileri Fenerbahçe-Atletic Bilbao maçını izlemeye gelecekler. Gözlemcilerin takip edeceği isim İsmail Yüksek olacak.
Yine gazetede yer alan habere göre Atletico Madrid, Marsilya ve Rennes'in de millî futbolcuyu takip edeceği belirtildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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