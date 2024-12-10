Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den Sonra Benfica, İsmail Yüksek'i de Transfer Etmek İstiyor

Portekiz'de Benfica, Türklerin ikinci takımı konumuna geldi. Her hafta Kerem ve Orkun'un performanslarını hepimiz yakından takip ediyoruz. Benfica da bu ilgiden son derece memnun. Zaman zaman iki milli oyuncu ile içerikler de üreten kulüp transferde de gözünü Türkiye'ye çevirdi. Benfica'nın yeni hedefi ise Fenerbahçe'den...