Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?
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Bazen kendimizi mutlu etmek için çok büyük şeyler gerektiğini düşünüyoruz ama aslında küçük anlar da yetiyor. Kendine ayırdığın birkaç dakika, sevdiğin bir rutin ya da minicik bir bakım molası bile gününü güzelleştirebilir. Peki sen bunları kendin için ne kadar sık yapıyorsun?
Haydi teste geçelim, kendine ne kadar iyi davrandığını birlikte öğrenelim! 💖👇🏻👇🏻
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1. Kendine iyi davranmak bazen minicik bir rutinle başlar! Cilt bakımını düzenli olarak yapıyor musun?
2. Yorulduğunu fark ettiğinde kendine nasıl davranıyorsun?
3. Duygusal durumun cildine yansıyor mu?
4. Peki, kendini şımartmak senin için ne demek?
5. Cildine sürdüğün şeyler de kendine verdiğin değeri anlatır desek… Cilt ürünlerinin içeriğine dikkat eder misin?
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6. Kendine bakım yapmak için illa özel bir gün bekler misin?
7. İtiraf zamanı! Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?
8. Son olarak, sence sen kendine ne kadar iyi davranıyorsun? Puanla bakalım!
Kendini biraz fazla ertelemişsin!
Çabana sağlık...
Kendine iyi bakmayı öğrenmişsin!
Sen kendinin en ışıltılı destekçisisin.
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