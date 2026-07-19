Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?

Sen cilt bakımını sadece bir rutin olarak değil, kendine ayırdığın özel bir an gibi görüyorsun. Günlük telaşın içinde bile cildini dinlemeye, kendine iyi gelecek küçük molalar yaratmaya çalışıyorsun. Bu yüzden bakım senin için sadece dış görünüş değil; iyi hissetmek, kendine değer vermek ve günün sonunda “Ben bugün kendim için bir şey yaptım” diyebilmek. Bu sebeple ışıltın sadece cildinden değil, kendine gösterdiğin özenin içtenliğinden geliyor. Kısacası sen kendine bakmayı değil, kendine iyi davranmayı biliyorsun.