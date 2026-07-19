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Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?

etiket Kendine Ne Kadar İyi Davranıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 17:01
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Bazen kendimizi mutlu etmek için çok büyük şeyler gerektiğini düşünüyoruz ama aslında küçük anlar da yetiyor. Kendine ayırdığın birkaç dakika, sevdiğin bir rutin ya da minicik bir bakım molası bile gününü güzelleştirebilir. Peki sen bunları kendin için ne kadar sık yapıyorsun?

Haydi teste geçelim, kendine ne kadar iyi davrandığını birlikte öğrenelim! 💖👇🏻👇🏻

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1. Kendine iyi davranmak bazen minicik bir rutinle başlar! Cilt bakımını düzenli olarak yapıyor musun?

2. Yorulduğunu fark ettiğinde kendine nasıl davranıyorsun?

3. Duygusal durumun cildine yansıyor mu?

4. Peki, kendini şımartmak senin için ne demek?

5. Cildine sürdüğün şeyler de kendine verdiğin değeri anlatır desek… Cilt ürünlerinin içeriğine dikkat eder misin?

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6. Kendine bakım yapmak için illa özel bir gün bekler misin?

7. İtiraf zamanı! Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?

8. Son olarak, sence sen kendine ne kadar iyi davranıyorsun? Puanla bakalım!

Kendini biraz fazla ertelemişsin!

Sen galiba herkese ve her şeye yetişmeye çalışırken kendini biraz arka sıralara atmışsın. Cilt bakım rutinin de bu telaşın arasında “sonra bakarız” dediğin şeylerden biri olmuş olabilir. Ama kendine iyi davranmak büyük planlarla değil, bazen gün sonunda yüzünü temizlemek, nemlendiricini sürmek ya da sadece beş dakika durmakla başlar. Çünkü cildin de senin gibi ilgi görünce toparlananlardan. Unutma, kendine ayırdığın o birkaç dakika bile sandığından daha kıymetli.

Çabana sağlık...

Sen kendine iyi bakmak istiyorsun ama günlük hayat bazen araya öyle bir giriyor ki bakım rutinin de seninle beraber nefes nefese kalıyor. Bir gün harika gidiyorsun, ertesi gün “Bugünlük cildim beni affetsin” moduna geçebiliyorsun. Aslında ihtiyacın olan şey mükemmel bir rutin değil, sürdürebileceğin küçük alışkanlıklar. Yani cilt bakımını kendine verilen bir ödev gibi değil, gün içinde sana iyi gelen minik bir mola gibi düşünmelisin. Ve kendine iyi davranmayı önce sen seçmelisin!

Kendine iyi bakmayı öğrenmişsin!

Sen kendine iyi davranma konusunda güzel bir denge yakalamışsın. Cildinin neye ihtiyaç duyduğunu fark etmeye çalışıyor, bakım rutinini tamamen ihmal etmemeye özen gösteriyorsun. Tabii senin de yorgunluktan her şeyi ertelediğin, aynaya bakıp “Bugün biraz dağıldık” dediğin zamanlar oluyordur. Ama güzel tarafı şu: Kendine geri dönmeyi biliyorsun.

Sen kendinin en ışıltılı destekçisisin.

Sen cilt bakımını sadece bir rutin olarak değil, kendine ayırdığın özel bir an gibi görüyorsun. Günlük telaşın içinde bile cildini dinlemeye, kendine iyi gelecek küçük molalar yaratmaya çalışıyorsun. Bu yüzden bakım senin için sadece dış görünüş değil; iyi hissetmek, kendine değer vermek ve günün sonunda “Ben bugün kendim için bir şey yaptım” diyebilmek. Bu sebeple ışıltın sadece cildinden değil, kendine gösterdiğin özenin içtenliğinden geliyor. Kısacası sen kendine bakmayı değil, kendine iyi davranmayı biliyorsun.

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miray soysal
miray soysal
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