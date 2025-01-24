Kendall Jenner'ın Kar Tatilinden Havalı Beckham'a 24 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kendall Jenner'ın Kar Tatilinden Havalı Beckham'a 24 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Lili Reinhart
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Justin Bieber
Selena Gomez
Nicki Minaj
Michele Morrone
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Ashley Tisdale
Emma Roberts
David Beckham
Hailey Bieber
Kendall Jenner
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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