Kemal Sunal Filmi Gerçek Oldu: Romatizmanın Yağmur Tahminlerine Olanak Tanıması Bilimsel Olarak İspatlandı

Georgia Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hava koşullarının romatizmalı kişilerde kronik ağrıları tetikleyebileceğini ortaya koydu. Bu, romatizması olan kişilerin 'Romatizmam tuttu, kesin yağmur yağacak' şeklindeki söylemlerinin bilimsel bir temele dayandığını doğruluyor. Detaylar içerikte. 👇

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