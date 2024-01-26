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Kemal Sunal Filmi Gerçek Oldu: Romatizmanın Yağmur Tahminlerine Olanak Tanıması Bilimsel Olarak İspatlandı

Kemal Sunal Filmi Gerçek Oldu: Romatizmanın Yağmur Tahminlerine Olanak Tanıması Bilimsel Olarak İspatlandı

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 13:54

Georgia Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hava koşullarının romatizmalı kişilerde kronik ağrıları tetikleyebileceğini ortaya koydu. Bu, romatizması olan kişilerin 'Romatizmam tuttu, kesin yağmur yağacak' şeklindeki söylemlerinin bilimsel bir temele dayandığını doğruluyor. Detaylar içerikte. 👇

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Kış aylarında soğuyan hava koşulları, özellikle ileri yaştaki kişilerde eklem ve kas ağrılarına yol açabilmekte ve bu durum, hava durumuna dayalı ağrı tahminlerinin yapılmasına olanak tanımaktadır.

Kış aylarında soğuyan hava koşulları, özellikle ileri yaştaki kişilerde eklem ve kas ağrılarına yol açabilmekte ve bu durum, hava durumuna dayalı ağrı tahminlerinin yapılmasına olanak tanımaktadır.

Georgia Üniversitesi'ndeki araştırmalar, hava durumunun kronik ağrılarda tetikleyici bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Georgia Üniversitesi'ndeki araştırmalar, hava durumunun kronik ağrılarda tetikleyici bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Ankete katılanların %70'i, ağrı tahminlerine dayanarak davranışlarını değiştirdiklerini belirtti.

Ankete katılanların %70'i, ağrı tahminlerine dayanarak davranışlarını değiştirdiklerini belirtti.

Christopher Elcik, hava durumu ile ağrı arasında tutarlı ilişkiler bulunduğunu ve bu durumun ağrı tahminlerine olanak tanıdığını ifade etti.

Christopher Elcik, hava durumu ile ağrı arasında tutarlı ilişkiler bulunduğunu ve bu durumun ağrı tahminlerine olanak tanıdığını ifade etti.

International Journal of Biometeorology'de yayımlanan çalışma, özellikle migren hastalarının hava durumundan etkilendiğini gösterdi; katılımcıların %89'u hava durumunun ağrı düzeylerini etkilediğini, %79'u ise ağrıyı tetiklediğini belirtti.

International Journal of Biometeorology'de yayımlanan çalışma, özellikle migren hastalarının hava durumundan etkilendiğini gösterdi; katılımcıların %89'u hava durumunun ağrı düzeylerini etkilediğini, %79'u ise ağrıyı tetiklediğini belirtti.
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İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ soğuk havanın, özellikle osteoartrit ve fibromiyalji vakalarında ağrıları tetikleyebileceğini açıkladı. Soğuk hava, eklem sıvısının yoğunlaşmasına ve kaslardaki kasılmaların artmasına neden olarak ağrıyı artırabilir.

İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ soğuk havanın, özellikle osteoartrit ve fibromiyalji vakalarında ağrıları tetikleyebileceğini açıkladı. Soğuk hava, eklem sıvısının yoğunlaşmasına ve kaslardaki kasılmaların artmasına neden olarak ağrıyı artırabilir.

Ayrıca, romatizmal hastalıkların bir kısmı, hava durumundaki değişiklikleri önceden tahmin edebilir. Aytaç Karadağ'a göre osteoartritli ve romatoid artritli hastalar bu durumu deneyimleyebilir ancak bu tüm romatolojik hastalıklar için geçerli değildir.

Ayrıca, romatizmal hastalıkların bir kısmı, hava durumundaki değişiklikleri önceden tahmin edebilir. Aytaç Karadağ'a göre osteoartritli ve romatoid artritli hastalar bu durumu deneyimleyebilir ancak bu tüm romatolojik hastalıklar için geçerli değildir.

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mehmet

Kaç gündür kolum ağrıyor havada bu gün üst düzey derecede yağmurlu, ondanmıymış acaba, iş yerine de gitmedim, izin verdim kendime