Kemal Sunal Filmi Gerçek Oldu: Romatizmanın Yağmur Tahminlerine Olanak Tanıması Bilimsel Olarak İspatlandı
Kemal Sunal Filmi Gerçek Oldu: Romatizmanın Yağmur Tahminlerine Olanak Tanıması Bilimsel Olarak İspatlandı
Georgia Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, hava koşullarının romatizmalı kişilerde kronik ağrıları tetikleyebileceğini ortaya koydu. Bu, romatizması olan kişilerin 'Romatizmam tuttu, kesin yağmur yağacak' şeklindeki söylemlerinin bilimsel bir temele dayandığını doğruluyor. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kış aylarında soğuyan hava koşulları, özellikle ileri yaştaki kişilerde eklem ve kas ağrılarına yol açabilmekte ve bu durum, hava durumuna dayalı ağrı tahminlerinin yapılmasına olanak tanımaktadır.
Georgia Üniversitesi'ndeki araştırmalar, hava durumunun kronik ağrılarda tetikleyici bir rol oynayabileceğini göstermektedir.
Ankete katılanların %70'i, ağrı tahminlerine dayanarak davranışlarını değiştirdiklerini belirtti.
Christopher Elcik, hava durumu ile ağrı arasında tutarlı ilişkiler bulunduğunu ve bu durumun ağrı tahminlerine olanak tanıdığını ifade etti.
International Journal of Biometeorology'de yayımlanan çalışma, özellikle migren hastalarının hava durumundan etkilendiğini gösterdi; katılımcıların %89'u hava durumunun ağrı düzeylerini etkilediğini, %79'u ise ağrıyı tetiklediğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ soğuk havanın, özellikle osteoartrit ve fibromiyalji vakalarında ağrıları tetikleyebileceğini açıkladı. Soğuk hava, eklem sıvısının yoğunlaşmasına ve kaslardaki kasılmaların artmasına neden olarak ağrıyı artırabilir.
Ayrıca, romatizmal hastalıkların bir kısmı, hava durumundaki değişiklikleri önceden tahmin edebilir. Aytaç Karadağ'a göre osteoartritli ve romatoid artritli hastalar bu durumu deneyimleyebilir ancak bu tüm romatolojik hastalıklar için geçerli değildir.
Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kaç gündür kolum ağrıyor havada bu gün üst düzey derecede yağmurlu, ondanmıymış acaba, iş yerine de gitmedim, izin verdim kendime