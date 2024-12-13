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Keçi Avlarken Yakalandığı İddia Edilen İyi Partili Ünal Karaman'ın Meclise Önerge Verdiği Ortaya Çıktı

Keçi Avlarken Yakalandığı İddia Edilen İyi Partili Ünal Karaman'ın Meclise Önerge Verdiği Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.12.2024 - 15:44

DHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde aralarında eski milli futbolcu ve teknik direktör İyi Parti Konya milletvekili Ünal Karaman'ın da olduğu 4 kişiye Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisi avladıkları nedeniyle 700 bin lira ceza kesilmişti. Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Karaman'ın 7 ay önce 'Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor' konulu bir soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

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DHA'nın haberine göre yaban keçisi nüfusunun yoğun olduğu Pertek'in bir köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre yaban keçisi nüfusunun yoğun olduğu Pertek'in bir köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Valinin talimatıyla ekipler geniş çaplı bir arama başlattı. Arama çalışmalarında bir ölü yaban keçisine rastlandı. Aralarında Ünal Karaman'ın da bulunduğu dört avcı tekneyle olay yerinden uzaklaştı. Tekne jandarma tarafından takibe alındı.

Aramada Karaman adına ruhsatlu yivli av tüfeği teknede bulundu. Karaman ve diğer üç kişiye ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan 700 bin lira ceza kesildi.

Aramada Karaman adına ruhsatlu yivli av tüfeği teknede bulundu. Karaman ve diğer üç kişiye ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan 700 bin lira ceza kesildi.

Köylülerin ikinci bir ölü keçi ihbarı üzerine Karaman ve yanındakilerin cezası toplam 1 milyon 400 bine çıktı.

Mehmet Baran Kılıç'ın aktardığına göre Ünal Karaman geçtiğimiz aylarda tiftik keçilerinin nüfusunun düşmesi konulu bir soru önergesini Tarım Bakanlığı'na sunmuştu.

Mehmet Baran Kılıç'ın aktardığına göre Ünal Karaman geçtiğimiz aylarda tiftik keçilerinin nüfusunun düşmesi konulu bir soru önergesini Tarım Bakanlığı'na sunmuştu.

Ünal Karaman X hesabından suçlamaları reddetti.

Ünal Karaman X hesabından suçlamaları reddetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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