Keçi Avlarken Yakalandığı İddia Edilen İyi Partili Ünal Karaman'ın Meclise Önerge Verdiği Ortaya Çıktı
Keçi Avlarken Yakalandığı İddia Edilen İyi Partili Ünal Karaman'ın Meclise Önerge Verdiği Ortaya Çıktı
DHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde aralarında eski milli futbolcu ve teknik direktör İyi Parti Konya milletvekili Ünal Karaman'ın da olduğu 4 kişiye Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisi avladıkları nedeniyle 700 bin lira ceza kesilmişti. Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Karaman'ın 7 ay önce 'Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor' konulu bir soru önergesi verdiği ortaya çıktı.
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DHA'nın haberine göre yaban keçisi nüfusunun yoğun olduğu Pertek'in bir köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.
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Aramada Karaman adına ruhsatlu yivli av tüfeği teknede bulundu. Karaman ve diğer üç kişiye ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan 700 bin lira ceza kesildi.
Mehmet Baran Kılıç'ın aktardığına göre Ünal Karaman geçtiğimiz aylarda tiftik keçilerinin nüfusunun düşmesi konulu bir soru önergesini Tarım Bakanlığı'na sunmuştu.
Ünal Karaman X hesabından suçlamaları reddetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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