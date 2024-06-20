Kazanan Çıkmadı: Sırbistan Slovenya Karşısında Bir Puanı Son Dakikada Aldı
Kazanan Çıkmadı: Sırbistan Slovenya Karşısında Bir Puanı Son Dakikada Aldı
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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
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Mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Gol perdesini açan taraf, 69'da Zan Karnicnik ile Slovenya oldu.
Maçın skorunu belirleyen gol, karşılaşmanın son pozisyonunda geldi. Sırbistan, beraberliği 90+5’te Ilic’in kullandığı kornere iyi yükselen Luka Jovic ile buldu.
Bu sonuçla, C Grubu’nda Slovenya puanını 2’e yükseltti, Sırbistan ise ilk puanını aldı.
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