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Kazanan Çıkmadı: Sırbistan Slovenya Karşısında Bir Puanı Son Dakikada Aldı

Kazanan Çıkmadı: Sırbistan Slovenya Karşısında Bir Puanı Son Dakikada Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 18:43

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Sırbistan, son saniyede bulduğu golle Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Gol perdesini açan taraf, 69'da Zan Karnicnik ile Slovenya oldu.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Gol perdesini açan taraf, 69'da Zan Karnicnik ile Slovenya oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol, karşılaşmanın son pozisyonunda geldi. Sırbistan, beraberliği 90+5’te Ilic’in kullandığı kornere iyi yükselen Luka Jovic ile buldu.

Maçın skorunu belirleyen gol, karşılaşmanın son pozisyonunda geldi. Sırbistan, beraberliği 90+5’te Ilic’in kullandığı kornere iyi yükselen Luka Jovic ile buldu.

Bu sonuçla, C Grubu’nda Slovenya puanını 2’e yükseltti, Sırbistan ise ilk puanını aldı.

Bu sonuçla, C Grubu’nda Slovenya puanını 2’e yükseltti, Sırbistan ise ilk puanını aldı.
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