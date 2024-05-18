Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Konyaspor Maçında Sahaya İndi!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Konyaspor Maçında Sahaya İndi!
Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikada 10 kişi kaldı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sahaya girerek yoğun bir tepki gösterdi.
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Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekipte Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada Konyalı oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı.
VAR'a çağırılan Halil Umut Meler, Nazon'a kırmızı kart gösterdi. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, karara sert tepki gösterdi.
Ali Çamlı, yedek kulübesine kadar geldi ve sahaya girmeye çalıştı. Maç, yaklaşık 9 dakika maç durdu.
Ali Çamlı'nın sahaya indiği anlar 👇
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Halil Umut Meler, ilk yarı sonunda polis kalkanları ile soyunma odasına girdi.
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