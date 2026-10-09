Karizmatik İnsanların Kendilerine Sık Sık Tekrarladığı 8 Cümle
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Bazı insanlar girdikleri her ortamda dikkat çeker, konuştuklarında herkes onları dinler. Bu insanların sırrının ne olduğunu ise her zaman merak etmiş olabilirsiniz. Bu çekiciliğin sırrı çoğu zaman başkalarına değil, kendilerine ne söyledikleriyle ilgili aslında. Her ne kadar doğuştan gelen bir özellik gibi görünse de kendine değer vermek, karizmanın temel taşlarından biri.
İşte karizmatik insanların kendilerine sık sık tekrarladığı 8 cümle.
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"Ben değerli biriyim."
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"Sevilmeyi hak ediyorum."
"Kalbimi cesaretle açıyorum."
"İçim de dışım da güzel."
"Her gün kendimi biraz daha seviyorum."
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"Sevgiyi karşılık beklemeden veriyorum."
"Güzelliğim içimden geliyor."
"Kim olduğuma yalnızca ben karar veririm."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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