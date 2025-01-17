Karda Çıplak Oturan Bieber'dan David Lynch'e Veda Edenlere 17 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Karda Çıplak Oturan Bieber'dan David Lynch'e Veda Edenlere 17 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!
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Justin Bieber
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The Weeknd
SZA
Paul Wesley
Selena Gomez
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Shakira
Dua Lipa
Jenna Ortega
Candice Swanepoel
Irina Shayk
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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