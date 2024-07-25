Karaborsaya Düşen Schengen Vizesi: 130 Dolara Sizin Yerine Randevu Alıyorlar

Avrupa seyahati için geçerli olan Schengen vizesini bırakın alabilmeyi randevusunu bile almak çok zor. Bu açığı gören fırsatçılar, randevu almak isteyenler için karaborsa sistemi geliştirdi. Tüm dünyada zorlaşan Schengen randevuları için karaborsa 130 dolar kadar ödeyen insanlar olduğu ortaya çıktı.