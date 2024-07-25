Karaborsaya Düşen Schengen Vizesi: 130 Dolara Sizin Yerine Randevu Alıyorlar
Karaborsaya Düşen Schengen Vizesi: 130 Dolara Sizin Yerine Randevu Alıyorlar
Avrupa seyahati için geçerli olan Schengen vizesini bırakın alabilmeyi randevusunu bile almak çok zor. Bu açığı gören fırsatçılar, randevu almak isteyenler için karaborsa sistemi geliştirdi. Tüm dünyada zorlaşan Schengen randevuları için karaborsa 130 dolar kadar ödeyen insanlar olduğu ortaya çıktı.
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Schengen vizesi almak Türkiye’de olduğu kadar dünyada da sıkıntı.
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Schengen vizesi için, aracı kurumlar üzerinden randevu almak bile çok zor.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Facebook ve Telegram gruplarında, Quora gibi internet forumlarında randevu bulmak için tavsiye veren insanlar var ve bunu para karşılığında yapıyorlar.
Londra'da yaşayan Mısırlı Nirvana, arkadaşının İtalya'daki düğününe gitmek için kara borsada vize randevusuna 100 pound (yaklaşık 130 dolar) ödemiş.
Ayrıca aracı şirketlerin açtığı randevulara zamanında yetişmek için bildirim gönderen uygulamarı kullanmak için de para ödemek gerekiyor.
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Bazı Telegram kanallarında, bir ila üç gün içinde randevu alacaklarını vaat edenler bile var.
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