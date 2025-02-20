Kar Yağarken Neden Bir Anda Güneş Açar? Yoksa "Güneş Kar Topluyor" Tabiri Gerçek mi?

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun birçok kesimi kara teslim oldu. Lapa lapa yağan kar, kentleri bembeyaz bir örtüyle kapladı. Gece saatlerinde yağan karın, geceyi aydınlattığını fark etmişsinizdir. Peki ya gündüz kar yağarken bir anda güneşin çıktığını fark ettiniz mi? Bir yanda karlar eriyor, bir yanda kar yağıyor...

Halk arasında 'güneş kar topluyor' diye tarif edilen bu hava olayının arkasında aslında bilimsel bir olay yattığını biliyor muydunuz?

Kaynak: Havaforum