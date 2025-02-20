Kar Yağarken Neden Bir Anda Güneş Açar? Yoksa "Güneş Kar Topluyor" Tabiri Gerçek mi?
Kar Yağarken Neden Bir Anda Güneş Açar? Yoksa "Güneş Kar Topluyor" Tabiri Gerçek mi?
Kaynak: https://www.havaforum.com/blogs/sozlu...
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun birçok kesimi kara teslim oldu. Lapa lapa yağan kar, kentleri bembeyaz bir örtüyle kapladı. Gece saatlerinde yağan karın, geceyi aydınlattığını fark etmişsinizdir. Peki ya gündüz kar yağarken bir anda güneşin çıktığını fark ettiniz mi? Bir yanda karlar eriyor, bir yanda kar yağıyor...
Halk arasında 'güneş kar topluyor' diye tarif edilen bu hava olayının arkasında aslında bilimsel bir olay yattığını biliyor muydunuz?
Kaynak: Havaforum
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Kar yeniden geldi, şehirler beyaza büründü.
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Kar yağarken aklımıza takılan birçok soru olabiliyor.
Gece kar yağmasını anladık! Peki ya gündüz?
Bu duruma halk arasında "Güneş/hava kar topluyor" denir.
Güneş kar topluyor sözlerinin ardında aslında bilimsel bir gerçek var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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