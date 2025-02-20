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Kar Yağarken Neden Bir Anda Güneş Açar? Yoksa "Güneş Kar Topluyor" Tabiri Gerçek mi?

Kar Yağarken Neden Bir Anda Güneş Açar? Yoksa "Güneş Kar Topluyor" Tabiri Gerçek mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 13:35

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun birçok kesimi kara teslim oldu. Lapa lapa yağan kar, kentleri bembeyaz bir örtüyle kapladı. Gece saatlerinde yağan karın, geceyi aydınlattığını fark etmişsinizdir. Peki ya gündüz kar yağarken bir anda güneşin çıktığını fark ettiniz mi? Bir yanda karlar eriyor, bir yanda kar yağıyor...

Halk arasında 'güneş kar topluyor' diye tarif edilen bu hava olayının arkasında aslında bilimsel bir olay yattığını biliyor muydunuz?

Kaynak: Havaforum

Kaynak: https://www.havaforum.com/blogs/sozlu...
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Kar yeniden geldi, şehirler beyaza büründü.

Kar yeniden geldi, şehirler beyaza büründü.

2025 yılının gelmesiyle kar yüzünü gösterdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentimiz beyazlara büründü. Geceleri yağan kar, karanlığı aydınlattı. Gündüzleri yağan kar ise en çok da çocukları mutlu etti.

Kar yağarken aklımıza takılan birçok soru olabiliyor.

Kar yağarken aklımıza takılan birçok soru olabiliyor.

Örneğin gece kar yağışını gördüyseniz havanın renginin neden turuncuya döndüğünü merak etmişsinizdir. Bunun sebebi, aslında şehrin ışıkları. Sokak lambaları, binaların ışıkları şeffaf kar taneleri tarafından yansıtılır. Kırılma sonucunda hava, turuncumsu bir renge bürünür.

Gece kar yağmasını anladık! Peki ya gündüz?

Gece kar yağmasını anladık! Peki ya gündüz?

Gündüzleri lapa lapa yağan kar, gökyüzünden pamuk taneleri dökülüyormuş hissi yaratabilir. Yavaş yavaş yağan kar tanelerinin ardından bir anda güneş de çıkabilir. Peki neden kar yağarken bir anda güneş açar?

Bu duruma halk arasında "Güneş/hava kar topluyor" denir.

Bu duruma halk arasında "Güneş/hava kar topluyor" denir.

Kar yağışı olurken bir anda güneş açabilir ve kar yağışı durur. Halk bu duruma 'güneş kar topluyor' der ve bir süre sonra karın yeniden hatta daha güçlü bir şekilde yağacağı söylenir.

Peki güneş kar topluyor ne demek?

Güneş kar topluyor sözlerinin ardında aslında bilimsel bir gerçek var.

Güneş kar topluyor sözlerinin ardında aslında bilimsel bir gerçek var.

Kar yağarken açan güneş, o zamana kadar yağan karın erimesine sebep olur. Eriyen kar suları buharlaşır, buharlaşan su yükselir. Su yükseldikçe yoğunlaşarak soğur. 

Eğer meteorolojik şartlar elverişliyse yani hava sıcaklığı çok artmadıysa, eriyen kar yeniden yeryüzüne düşmeye başlar.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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