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Kanada Nitelikli Çalışan Arıyor: Express Entry ile Kalıcı Oturum Nasıl Alınır, Şartlar Neler?

Kanada Nitelikli Çalışan Arıyor: Express Entry ile Kalıcı Oturum Nasıl Alınır, Şartlar Neler?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 16:52
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Kanada Göç, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkenin nitelikli ve deneyimli çalışanlar aradığını duyurdu. Bakanlığa göre amaç, kritik işgücü açığını kapatmak ve ekonominin kilit sektörlerini güçlendirmek. Bu çalışanları seçmek için kullanılan sistemin adı ise Express Entry. 

Peki bu sistem nasıl işliyor, kimler başvurabiliyor?

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Kanada Express Entry nedir?

Kanada Express Entry nedir?

Express Entry, Kanada'nın nitelikli çalışanların kalıcı oturum başvurularını yönetmek için kullandığı çevrim içi bir sistem. Türkçeye 'Hızlı Giriş' olarak çevrilebilir. Sistem üzerinden üç farklı göç programına başvuru alınıyor:

Kanada Deneyim Sınıfı (Canadian Experience Class): Kanada'da iş deneyimi olan nitelikli çalışanlar için.

Federal Nitelikli Çalışan Programı (Federal Skilled Worker Program): Yurt dışında ya da Kanada'da iş deneyimi olan nitelikli çalışanlar için.

Federal Nitelikli Zanaat Programı (Federal Skilled Trades Program): Elektrikçilik, aşçılık, kasaplık gibi belirli zanaat mesleklerinde uzmanlaşmış çalışanlar için.

Süreç 4 adımda ilerliyor

Süreç 4 adımda ilerliyor

1. Aday çevrim içi bir profil oluşturuyor ve başvuru havuzuna giriyor.

2. Profiller, Kapsamlı Sıralama Sistemi (CRS) adı verilen bir puan sistemine göre sıralanıyor. Yaş, eğitim, dil becerisi ve iş deneyimi gibi faktörler puanı belirliyor.

3. Kanada düzenli aralıklarla yaptığı 'davet turlarında' en yüksek puanı alan adayları kalıcı oturuma başvurmaya davet ediyor.

4. Davet alan aday başvuru formunu dolduruyor, belgelerini yüklüyor ve kararı bekliyor.

Yani havuza girmek tek başına yeterli değil; başvuru yapabilmek için davet almak gerekiyor.

Kimler başvurabilir?

Kimler başvurabilir?

Her programın şartları farklı. Yurt dışından başvuracakların en çok ilgilendiği Federal Nitelikli Çalışan Programı için temel şartlar şöyle:

Son 10 yıl içinde, nitelik gerektiren bir meslekte en az 1 yıl kesintisiz iş deneyimi.

En az lise mezuniyeti. Üniversite ve üstü eğitim ek puan getiriyor.

İngilizce için CLB 7, Fransızca için NCLC 7 seviyesinde dil yeterliliği.

Bu programda iş teklifi zorunlu değil. Kanada Deneyim Sınıfı için ise son 3 yıl içinde Kanada'da en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

Dil sınavı şart

Dil sınavı şart

Adayların dil becerilerini Kanada'nın onayladığı sınavlarla kanıtlaması gerekiyor. Kabul edilen sınavlar şunlar:

İngilizce: IELTS General Training, CELPIP-General ve PTE Core

Fransızca: TEF Canada ve TCF Canada

Sınav sonuçlarının hem profil oluşturulurken hem de kalıcı oturum başvurusu yapılırken 2 yıldan eski olmaması gerekiyor. Federal Nitelikli Çalışan Programı'na Kanada dışında aldığı diplomayla başvuranların ise diplomalarını eğitim denklik değerlendirmesinden (ECA) geçirmesi gerekiyor.

Hangi mesleklere öncelik veriliyor?

Hangi mesleklere öncelik veriliyor?

Kanada genel davet turlarının yanı sıra, işgücü ihtiyacı olan alanlar için 'kategori bazlı' davet turları da düzenliyor. Güncel kategoriler şunlar:

Fransızca bilenler

Sağlık ve sosyal hizmet meslekleri

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) meslekleri

Zanaat meslekleri

Eğitim meslekleri

Ulaştırma meslekleri

Kanada'da iş deneyimi olan doktorlar, üst düzey yöneticiler ve araştırmacılar

Nitelikli askeri personel

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3 Kasım'da puan sistemi değişiyor

3 Kasım'da puan sistemi değişiyor

Kanada, 3 Kasım 2026'dan itibaren puan sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Sisteme 'İşgücü Piyasasına Uyum' adı verilen yeni bir faktör ekleniyor. Bu faktörden en fazla 150 puan alınabiliyor.

Yeni düzenlemeyle 'yüksek maaşlı meslekler' öne çıkıyor. Bir meslekte çalışanların medyan maaşı, Kanada'daki genel medyan maaşın en az 1,3 katıysa o meslek yüksek maaşlı sayılıyor. Kanada'da bu mesleklerde çalışmış olanlara ya da bu mesleklerde iş teklifi alanlara ek puan verilecek.

İş teklifleri için artık İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) gerekmeyecek; ancak görevliler teklifin gerçek olup olmadığını inceleyecek.

Değişiklik yürürlüğe girdiğinde mevcut profillerin puanları yeniden hesaplanacak. Bu işlem iki haftaya kadar sürebilecek ve bu süreçte davet turları durdurulacak.

Başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ücreti ne kadar?

Kanada hükümetinin resmi sitesine göre başvuru ücreti kişi başına 1.590 Kanada doları. Başvuruya eş eklenirse onun için de 1.590 Kanada doları, her çocuk için ise 270 Kanada doları ödeniyor. Dil sınavı, diploma denkliği ve biyometri gibi adımların masrafları bu ücrete dahil değil.

Başvuruların ne kadar sürede sonuçlandığı ise programa göre değişiyor. Güncel süreler ve uygunluk testi için Kanada hükümetinin resmi Express Entry sayfasına göz atılabilir.

Önemli not: Başvurular yalnızca Kanada hükümetinin resmi sitesi üzerinden yapılıyor. 'Garantili vize' vaat eden aracılara karşı dikkatli olmakta fayda var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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