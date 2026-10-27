Kanada Nitelikli Çalışan Arıyor: Express Entry ile Kalıcı Oturum Nasıl Alınır, Şartlar Neler?

Kanada, 3 Kasım 2026'dan itibaren puan sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Sisteme 'İşgücü Piyasasına Uyum' adı verilen yeni bir faktör ekleniyor. Bu faktörden en fazla 150 puan alınabiliyor.

Yeni düzenlemeyle 'yüksek maaşlı meslekler' öne çıkıyor. Bir meslekte çalışanların medyan maaşı, Kanada'daki genel medyan maaşın en az 1,3 katıysa o meslek yüksek maaşlı sayılıyor. Kanada'da bu mesleklerde çalışmış olanlara ya da bu mesleklerde iş teklifi alanlara ek puan verilecek.

İş teklifleri için artık İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) gerekmeyecek; ancak görevliler teklifin gerçek olup olmadığını inceleyecek.

Değişiklik yürürlüğe girdiğinde mevcut profillerin puanları yeniden hesaplanacak. Bu işlem iki haftaya kadar sürebilecek ve bu süreçte davet turları durdurulacak.