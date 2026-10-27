Kanada Nitelikli Çalışan Arıyor: Express Entry ile Kalıcı Oturum Nasıl Alınır, Şartlar Neler?
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Kanada Göç, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkenin nitelikli ve deneyimli çalışanlar aradığını duyurdu. Bakanlığa göre amaç, kritik işgücü açığını kapatmak ve ekonominin kilit sektörlerini güçlendirmek. Bu çalışanları seçmek için kullanılan sistemin adı ise Express Entry.
Peki bu sistem nasıl işliyor, kimler başvurabiliyor?
Kanada Express Entry nedir?
Süreç 4 adımda ilerliyor
Kimler başvurabilir?
Dil sınavı şart
Hangi mesleklere öncelik veriliyor?
3 Kasım'da puan sistemi değişiyor
Başvuru ücreti ne kadar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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