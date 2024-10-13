Kalp Kırıklığına Davetiye Çıkaran Twitter Tarihinin En Ciğer Yakan Tweetleri
Kalp Kırıklığına Davetiye Çıkaran Twitter Tarihinin En Ciğer Yakan Tweetleri
Twitter'a (X) girince dertleniyoruz diye boşuna söylemiyoruz. Bir Twitter kullanıcısı takipçilerine 'en ciğer yakan' tweetleri sormuş. Ortaya ise bu zamana kadar Twitter tarihinin en dertlendiren tweetler çıkmış. İşte onlardan bazıları...
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Her şey bu tweetle başladı:
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Yanıtlara bakalım...
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