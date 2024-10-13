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Kalp Kırıklığına Davetiye Çıkaran Twitter Tarihinin En Ciğer Yakan Tweetleri

Kalp Kırıklığına Davetiye Çıkaran Twitter Tarihinin En Ciğer Yakan Tweetleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 10:24

Twitter'a (X) girince dertleniyoruz diye boşuna söylemiyoruz. Bir Twitter kullanıcısı takipçilerine 'en ciğer yakan' tweetleri sormuş. Ortaya ise bu zamana kadar Twitter tarihinin en dertlendiren tweetler çıkmış. İşte onlardan bazıları...

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Her şey bu tweetle başladı:

Her şey bu tweetle başladı:
twitter.com

Yanıtlara bakalım...

Yanıtlara bakalım...
twitter.com

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