Kalbi Kırıldığı İçin İnsan Dostuna Küsüp Çatıya Çıkan Köpek: İtfaiye Ekiplerini Yanına Yaklaştırmadı

Kaynak: https://www.duzcesonhaber.com/gundem-...
Düzce'nin Çilimli ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan olay, sosyal medyada 'İntihar girişiminde bulunan köpek' başlığıyla paylaşılmasının ardından gündem oldu.
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İnsan dostuna küstüğü için çatıya çıktığı belirtilen köpek, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini de yanına yaklaştırmadı. İnsan dostunun gelmesiyle köpek çıktığı 2 katlı binanın çatısından indirildi.
Düzce Son Haber Gazetesi'nde yer alan habere göre ise, bu köpeğin ilk vukuatı değil. Köpeğin insan dostu Gamze Göksu, “Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım” dedi.
Gamze Göksu, normal şartlarda köpeğini sahiplendireceğini ama bu olay sebebiyle vazgeçtiğini ifade ederek, “Kızarsa başını alıp gider. Başka köpeği severseniz gider ya da saldırır. Çok garip huyları var. Kıskanç bir hayvan. Çok alıngan bir hayvan. Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Çatıya çıktığı için vermekten vazgeçtim. Aslında biraz iyi oldu. Bizimle kaldı. Babamı ısırınca babam biraz yükseldi. Kutup birine kinlendiği zaman unutmuyor. Öyle olunca bir başkasına sahiplendirelim. En azından biraz başka yerde dursun istedik” dedi.
Göksu, olay yerine giden babası Zekeriya Göksu’nun köpeğin kendisi için intihar ettiği esprisi yaptığını söyleyerek, “Biraz daha babamın kızgınlığı geçsin istedik. Ama çatıya çıkınca babamı çağırmışlar. Babam da 'benim için intihar ediyor' demiş. O zaman 'al eve götür' dedi. Çatıdan indirdim eve getirdim. Herkes Kutup’u tanır. Mahallenin maskotudur. Yarım saat kaybolsun hemen bir mesaj gelir. Kutup burada diye. Herkes Kutup’u çok seviyor. Kutup insanları az seviyor” ifadelerini kullandı.
Kutup’un daha önce de değişik tepkiler verdiğini söyleyen Gamze Göksu “Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım. Çatı olayı bize sürpriz oldu. Belediye çalışanı çatıya çıkılacak kısımdaki parçayı 'ben bile zor açtım' dedi. Nasıl çıktı, nasıl açtı? Bir de boynunda zinciri vardı. Zinciri koparıp gitmiş. Zincirin ucunda da el tutma yeri var. Onu falan yemiş” diye konuştu.
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İşte 'İntihar girişiminde bulundu' denilerek paylaşılan köpeğin o anları: 👇
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