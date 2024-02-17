Kalbi Kırıldığı İçin İnsan Dostuna Küsüp Çatıya Çıkan Köpek: İtfaiye Ekiplerini Yanına Yaklaştırmadı

Köpeğinin insanlara ve diğer hayvanlara güveni olmadığını söyleyen öğretmen Gamze Göksu, “Kutup bizim sahiplendiğimiz bir köpek. Küçükken şiddet görmüş bir köpek. Biz büyütemedik. O yüzden karakteri ırkının tam tersi. Aslına bakıldığında ırkı sevecen, oyuncu, insanlarla ve hayvanlarla iyi anlaşan bir ırk. Ama Kutup ne insanlarla ne hayvanlarla anlaşıyor. İnsanlara güveni yok. Erkeklerden çok korkuyor. Dün akşam bir olay yaşandı ve babama tepki gösterdi. Asilik yaptı. Babam da 'biz bunu gönderelim' dedi. Sabah ben okula gittim. Telefon geldi, 'köpeğiniz çatıda' dediler. Ben çıktım. Belediyeden bir görevli çıkmış. Ona hırlamış ve yaklaştırmamış. Beni çağırdılar. Okuldan çıktım, gittim. İtfaiye ile çıktık. Beni görünce biraz daha sakinleşti. Aldık getirdik” dedi.