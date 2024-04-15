Kakaodan Sonra Sıra Kahvede: Fiyatlarda Artış Bekleniyor!
Kakaodan Sonra Sıra Kahvede: Fiyatlarda Artış Bekleniyor!
Kakao fiyatlarında görülen yükseliş kahveye de sıçradı. Kahve kıtlığına yönelik korkular, fiyatların yükselmesine neden oluyor.
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Kakao fiyatlarında iklim nedeniyle yaşanan yükseliş, kahveye de bulaştı.
Küresel kahve fiyatlarının artabileceğine dair endişeler, vadeli işlemlere yöneldi.
Kahve çekirdeği fiyatlarında yıl başından bu yana görülen yükseliş, gösterge kabul edilen "Londra Robusta" vadeli işlemlerinde 16 yıldan bu yana ilk kez 3.948 dolarla rekor kırdı.
İtalyan kahve şirketi Lavazza, geçen yıl gelirinin yüzde 13 artışla 3 milyar dolara çıktığını açıklarken, son dönemde kârlılığındaki azalmayı kahve fiyatlarındaki artışa bağlamıştı.
Rabobank'ın tarımsal emtia müdürü Carlos Mera, bu durumun arz kısıtlamalarını artırdığını ve küreselde kıtlık endişesine yol açarak talebi yükselttiğini belirtti.
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'Yeni normal' haline gelmesi beklenen bu durumun, tarımsal ürünlerde spekülatif amaçlı hareketleri artırdığı vurgulandı.
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