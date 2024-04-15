Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kakaodan Sonra Sıra Kahvede: Fiyatlarda Artış Bekleniyor!

Kakaodan Sonra Sıra Kahvede: Fiyatlarda Artış Bekleniyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 17:44

Kakao fiyatlarında görülen yükseliş kahveye de sıçradı. Kahve kıtlığına yönelik korkular, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kakao fiyatlarında iklim nedeniyle yaşanan yükseliş, kahveye de bulaştı.

Kakao fiyatlarında iklim nedeniyle yaşanan yükseliş, kahveye de bulaştı.

Ekonomim'den Deniz Güldağ'ın haberine göreVietnam'da yaşananlar sıcaklar, kahve çekirdeklerine zarar verince, hali hazırda çok yüksek seyreden kahve fiyatları, vadeli işlemlerde talebin patlamasına yol açtı.

Güneydoğu Asya’daki sıcak ve kuru havalar, kahve üreticisi ülkelerde kıtlık korkusu yarattı.

Küresel kahve fiyatlarının artabileceğine dair endişeler, vadeli işlemlere yöneldi.

Küresel kahve fiyatlarının artabileceğine dair endişeler, vadeli işlemlere yöneldi.

Kahve çekirdeği fiyatlarında yıl başından bu yana görülen yükseliş, gösterge kabul edilen "Londra Robusta" vadeli işlemlerinde 16 yıldan bu yana ilk kez 3.948 dolarla rekor kırdı.

Kahve çekirdeği fiyatlarında yıl başından bu yana görülen yükseliş, gösterge kabul edilen "Londra Robusta" vadeli işlemlerinde 16 yıldan bu yana ilk kez 3.948 dolarla rekor kırdı.

New York'ta Arabica vadeli işlemleri de Eylül 2022'den bu yana zirveyi görerek, pound başına 2,34 dolar oldu.

İtalyan kahve şirketi Lavazza, geçen yıl gelirinin yüzde 13 artışla 3 milyar dolara çıktığını açıklarken, son dönemde kârlılığındaki azalmayı kahve fiyatlarındaki artışa bağlamıştı.

İtalyan kahve şirketi Lavazza, geçen yıl gelirinin yüzde 13 artışla 3 milyar dolara çıktığını açıklarken, son dönemde kârlılığındaki azalmayı kahve fiyatlarındaki artışa bağlamıştı.

Hazır kahve ve espresso için kullanılan robusto çekirdekleri ağırlıklı olarak Vietnam'da yetiştirilirken, ülkede mevsim normalleri aksine bu yıl yağmur değil sıcak hava dalgası uzun sürerek mahsule zarar verdi.

Rabobank'ın tarımsal emtia müdürü Carlos Mera, bu durumun arz kısıtlamalarını artırdığını ve küreselde kıtlık endişesine yol açarak talebi yükselttiğini belirtti.

Rabobank'ın tarımsal emtia müdürü Carlos Mera, bu durumun arz kısıtlamalarını artırdığını ve küreselde kıtlık endişesine yol açarak talebi yükselttiğini belirtti.

Kakao fiyatlarında da son dönemde görülen artışlarla uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilemeye devam edeceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Yeni normal' haline gelmesi beklenen bu durumun, tarımsal ürünlerde spekülatif amaçlı hareketleri artırdığı vurgulandı.

'Yeni normal' haline gelmesi beklenen bu durumun, tarımsal ürünlerde spekülatif amaçlı hareketleri artırdığı vurgulandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?