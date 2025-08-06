Kahvaltıda Ne Yiyeceğim Derdine 7 Kolay Poğaça Tarifi
Sabah uyanır uyanmaz “Bugün kahvaltıda ne yesem?” diye düşünenlerdenseniz, yalnız değilsiniz. Özellikle zaman kısıtlıysa, eldeki malzemeler sınırlıysa ve sofraya farklı bir tat getirmek istiyorsanız çözüm mutfağın en pratik ve sevilen lezzetlerinden birinde: Poğaça!
Fırından yeni çıkmış sıcacık poğaçaların tüm evi saran kokusu sadece düşünürken bile iştahınızı açıyorsa hemen aşağıda sizi bekleyen nefis ve kolay poğaça tariflerini hemen kaydedin ve fırsat buldukça her birini tek tek deneyin. Çaylar demlensin, malzemeler hazırlansın, nefis poğaçalar mideye insin.
1. Kolay poğaça tarifi
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2. 5 dakika poğaçası tarifi
3. Dereotlu poğaça tarifi
4. Peynirli 10 dakika poğaçası tarifi
5. Zeytinyağlı gevrek poğaça tarifi
6. Diyet 10 dakika poğaçası tarifi
7. 10 dakikada zeytinyağlı mayasız poğaça tarifi
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