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Kahvaltıda Ne Yiyeceğim Derdine 7 Kolay Poğaça Tarifi

Kahvaltıda Ne Yiyeceğim Derdine 7 Kolay Poğaça Tarifi

Yemekcom
Yemekcom - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 12:54 Son Güncelleme: 06.08.2025 - 12:55

Sabah uyanır uyanmaz “Bugün kahvaltıda ne yesem?” diye düşünenlerdenseniz, yalnız değilsiniz. Özellikle zaman kısıtlıysa, eldeki malzemeler sınırlıysa ve sofraya farklı bir tat getirmek istiyorsanız çözüm mutfağın en pratik ve sevilen lezzetlerinden birinde: Poğaça!

Fırından yeni çıkmış sıcacık poğaçaların tüm evi saran kokusu sadece düşünürken bile iştahınızı açıyorsa hemen aşağıda sizi bekleyen nefis ve kolay poğaça tariflerini hemen kaydedin ve fırsat buldukça her birini tek tek deneyin. Çaylar demlensin, malzemeler hazırlansın, nefis poğaçalar mideye insin.

1. Kolay poğaça tarifi

1. Kolay poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 70 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1,5 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 adet yumurta

  • 3,5 su bardağı un

  • 5 yemek kaşığı susam

  • 5 yemek kaşığı çörek otu

  • 1 adet yumurta sarısı

Nasıl Yapılır?

Kolay poğaça yapmak için tüm malzemeleri geniş bir kaba alın. Ele yapışmayacak kıvam alana kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Ortasına ufalanmış peynir koyup kenarlarını birleştirerek şekil verin. Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Kolay mayasız poğaça hazır, ellerinize sağlık.

2. 5 dakika poğaçası tarifi

2. 5 dakika poğaçası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 2,5 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1,5 paket kabartma tozu

  • 3,5 su bardağı un

  • İç harcı için:

  • 1 su bardağı beyaz peynir

  • 1/2 demet doğranmış maydanoz

  • 1 adet yumurta sarısı (üzerine sürmek için)

Nasıl Yapılır?

Yumurta, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu geniş bir kapta karıştırın. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Her birini avuç içinde bastırarak açın, ortasına beyaz peynir ve maydanoz karışımından ekleyin. Yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını iyice bastırın. Hazırladığınız poğaçaları pişirme kağıdı serili tepsiye dizin, üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatalla şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika pişirin. Peynirli poğaçalarınız servise hazır, ellerinize sağlık.

3. Dereotlu poğaça tarifi

3. Dereotlu poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 demet dereotu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 su bardağı un

  • 1 adet yumurta sarısı

Nasıl Yapılır?

Dereotlu poğaça yapmak için öncelikle un hariç tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Ardından unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak şekillendirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üstleri güzelce kızarana kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz. Ellerine sağlık.

4. Peynirli 10 dakika poğaçası tarifi

4. Peynirli 10 dakika poğaçası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2 paket kabartma tozu

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2,5 - 3 su bardağı un

  • 200 gram beyaz peynir

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 2-3 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl Yapılır?

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve yoğurdu bir kapta iyice çırpın. Üzerine kabartma tozunu ekleyip, unu eleyerek azar azar ilave edin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan istediğiniz büyüklükte bezeler koparın, baş parmağınızla ortasında boşluk açın ve içine beyaz peynir koyup üzerini kapatıp yuvarlayın. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Ellerine sağlık.

5. Zeytinyağlı gevrek poğaça tarifi

5. Zeytinyağlı gevrek poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1,5 çay bardağı süt

  • 2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

  • 2 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

  • 4 su bardağı un

  • 150 gram beyaz peynir

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl Yapılır?

Yağları, sütü ve yumurtaları bir kaba alın, üzerine kabartma tozlarını ve elma sirkesini ekleyip köpürene kadar çırpın. Tuzunu ilave edin ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın; ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, avucunuzla hafifçe bastırıp ortasına peynir koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Ayırdığınız yumurta sarısını 1 yemek kaşığı yağ ile çırpıp poğaçaların üzerine sürün. Üzerlerine çörek otu serpin ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp ılık ya da soğuk servis edin. Ellerine sağlık.

6. Diyet 10 dakika poğaçası tarifi

6. Diyet 10 dakika poğaçası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta

  • 1,5 çay bardağı zeytinyağı (ya da sıvı yağ)

  • 2,5 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1,5 paket kabartma tozu

  • 3 su bardağı tam buğday unu

  • 150 gram beyaz peynir

  • 6-7 dal maydanoz

  • 1 adet yumurta sarısı

Nasıl Yapılır?

Yumurtayı, sıvı yağı, yoğurdu, tuzu ve kabartma tozunu derin bir karıştırma kabında çırpıcıyla iyice karıştırın. Ardından tam buğday ununu yavaş yavaş ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın, sonra tezgah üzerinde bastırarak düzleştirin. Üzerine peynirli maydanozlu harç koyup yarım ay şeklinde kapatın. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin, üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatal ile şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin ve servis yapın. Ellerine sağlık.

7. 10 dakikada zeytinyağlı mayasız poğaça tarifi

7. 10 dakikada zeytinyağlı mayasız poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1,5 çay bardağı süt

  • 2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

  • 2 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

  • 1/3 demet dereotu

  • 4 su bardağı un

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 2 tatlı kaşığı susam

Nasıl Yapılır?

Yağ, süt ve yumurtaları bir kaba alıp üzerine kabartma tozlarını ekleyin, ardından elma sirkesi ilavesiyle köpürtün. Dereotu ve tuz ekleyip yavaş yavaş unu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın, hafifçe uzatıp şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kenara ayırdığınız yumurta sarısını üzerlerine sürün, susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edin. Ellerine sağlık.

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poğaça yenmez aşırı kilo yapıyor