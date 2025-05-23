Kafka İlk Kitap Ödülü, Kuzey Odanın Canavarları Romanıyla Barış Selim Uzun’a Verildi

1997 yılında Tokat’ta doğan Barış Selim Uzun, ilkokul yıllarında ailesiyle Ankara’ya taşındı. Genç yaşlarından itibaren edebiyatla ilgilenen Uzun, lise döneminde çeşitli dergi ve fanzinlerde öyküler kaleme aldı. 2015 yılında başladığı uluslararası ticaret eğitimini iki yılın ardından bırakarak İstanbul’a yerleşti ve sinema alanında çalışmalar yürüttü.

Bu dönemde kısa film senaryoları yazdı, edebiyatla bağını ise kesmedi. Akademik hayatına 2020 itibariyle felsefe ve uluslararası ticaret alanlarında yeniden başladı. Kurumsal kariyerine devam ederken edebi üretimini de sürdüren Uzun, Kuzey Odanın Canavarları romanıyla 2024 Kafka İlk Kitap Ödülü’nün kazananı oldu.