Kafka İlk Kitap Ödülü, Kuzey Odanın Canavarları Romanıyla Barış Selim Uzun’a Verildi
Kafka Kitap’ın bu yıl ilk kez düzenlediği edebiyat ödül programı sonuçlandı. Kafka İlk Kitap Ödülü’nün sahibi Barış Selim Uzun oldu. Yazar, Kuzey Odanın Canavarları adlı romanıyla jüri üyelerinin oybirliğiyle ödüle layık görüldü. Ödül, 22 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle Uzun’a takdim edildi.
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Kafka İlk Kitap Ödülü, daha önce kitabı yayınlanmamış 18 yaş üstü yazarların roman dosyalarının değerlendirildiği bir yarışma olarak kurgulandı.
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Peki Barış Selim Uzun kimdir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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