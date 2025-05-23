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Kafka İlk Kitap Ödülü, Kuzey Odanın Canavarları Romanıyla Barış Selim Uzun’a Verildi

Kafka İlk Kitap Ödülü, Kuzey Odanın Canavarları Romanıyla Barış Selim Uzun’a Verildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 13:40

Kafka Kitap’ın bu yıl ilk kez düzenlediği edebiyat ödül programı sonuçlandı. Kafka İlk Kitap Ödülü’nün sahibi Barış Selim Uzun oldu. Yazar, Kuzey Odanın Canavarları adlı romanıyla jüri üyelerinin oybirliğiyle ödüle layık görüldü. Ödül, 22 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle Uzun’a takdim edildi.

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Kafka İlk Kitap Ödülü, daha önce kitabı yayınlanmamış 18 yaş üstü yazarların roman dosyalarının değerlendirildiği bir yarışma olarak kurgulandı.

Kafka İlk Kitap Ödülü, daha önce kitabı yayınlanmamış 18 yaş üstü yazarların roman dosyalarının değerlendirildiği bir yarışma olarak kurgulandı.

Epsilon Yayın Grubu çatısı altındaki Kafka Kitap tarafından düzenlenen ödül, yüzlerce başvuru arasından seçilen eserle sonuçlandı. Ayfer Tunç, Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin ve Sema Kaygusuz’un jüri üyesi olarak yer aldığı programın jüri başkanlığını Mahir Ünsal Eriş üstlendi.

Barış Selim Uzun’un Kuzey Odanın Canavarları adlı romanı, Kafka İlk Kitap Ödülü’nü kazanan eser olarak belirlendi. Roman, hayatın tüm yönleriyle denetlendiği bir evrende geçiyor. Jüri, eseri anlatım dili ve yapı bakımından değerlendirdi. Ödül, kitabın yayıma hazır haliyle düzenlenen törende yazara teslim edildi.

Peki Barış Selim Uzun kimdir?

Peki Barış Selim Uzun kimdir?

1997 yılında Tokat’ta doğan Barış Selim Uzun, ilkokul yıllarında ailesiyle Ankara’ya taşındı. Genç yaşlarından itibaren edebiyatla ilgilenen Uzun, lise döneminde çeşitli dergi ve fanzinlerde öyküler kaleme aldı. 2015 yılında başladığı uluslararası ticaret eğitimini iki yılın ardından bırakarak İstanbul’a yerleşti ve sinema alanında çalışmalar yürüttü. 

Bu dönemde kısa film senaryoları yazdı, edebiyatla bağını ise kesmedi. Akademik hayatına 2020 itibariyle felsefe ve uluslararası ticaret alanlarında yeniden başladı. Kurumsal kariyerine devam ederken edebi üretimini de sürdüren Uzun, Kuzey Odanın Canavarları romanıyla 2024 Kafka İlk Kitap Ödülü’nün kazananı oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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