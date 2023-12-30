Kafamızın İçinde Kira Vermeden Oturarak Zaman Zaman Aklımıza Gelip Bizi Düşüncelere Daldıran Filmler

IMDb: 7.5

Özet: 1800'lü yıllarda hayatta önemli bir şeye sahip olmayan ve son derece sıradan bir yaşam süren William Blake isimli bir genç, farklı bir deneyim yaşamak adına yaşadığı toprakları terk edip, bilmediği bir yerde yeni bir hayata atılmaya karar verir. Çıktığı yolculuk ise onu hem fiziksel hem de ruhsal anlamda değiştirecek bir deneyimin başlangıcı olacaktır. Son derece kötü bir anında karşılaştığı 'Hiç Kimse' adındaki Amerikan yerlisi, Blake'in aynı isimdeki, ölmüş bir şair olan William Blake olduğuna inanır. 'Hiç Kimse' ile birlikte atılacağı bu yolculuk, William Blake'in sıra dışı bir şekilde bambaşka bir insana dönüşmesine neden olur.

Oyuncular: Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover

Yönetmen: Jim Jarmusch