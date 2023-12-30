Kafamızın İçinde Kira Vermeden Oturarak Zaman Zaman Aklımıza Gelip Bizi Düşüncelere Daldıran Filmler
Kafamızın İçinde Kira Vermeden Oturarak Zaman Zaman Aklımıza Gelip Bizi Düşüncelere Daldıran Filmler
Bazı filmler vardır ki yıllar geçse de hafızamızdan silinmezler. Bu filmler beklenmedik anlarda zihnimizde canlanır ve bizi derin düşüncelere sürükler. Belki de bu yüzden zaman zaman oturup bu unutulmaz yapımları yeniden izlemeye kendimizi kaptırırız. Biz de sizler için bu etkileyici ve akılda kalan filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Kahpe Bizans, 1999
19. 50 First Dates, 2004
18. Barda, 2007
17. The Gods Must Be Crazy, 1980
16. Dead Man, 1995
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15. Love Actually, 2003
14. American Psycho, 2000
13. (500) Days of Summer, 2009
12. Naked, 1993
11. The Boondock Saints, 1999
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10. The Man from Earth, 2007
9. Breakfast Club, 1985
8. Gemide, 1998
7. Donnie Darko, 2001
6. Pardon, 2005
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5. The Big Lebowski, 1998
4. Kill Bill: Vol. 1, 2003
3. Scarface, 1983
2. Fight Club, 1999
1. Pulp Fiction, 1994
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