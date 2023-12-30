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Kafamızın İçinde Kira Vermeden Oturarak Zaman Zaman Aklımıza Gelip Bizi Düşüncelere Daldıran Filmler

Kafamızın İçinde Kira Vermeden Oturarak Zaman Zaman Aklımıza Gelip Bizi Düşüncelere Daldıran Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 12:01

Bazı filmler vardır ki yıllar geçse de hafızamızdan silinmezler. Bu filmler beklenmedik anlarda zihnimizde canlanır ve bizi derin düşüncelere sürükler. Belki de bu yüzden zaman zaman oturup bu unutulmaz yapımları yeniden izlemeye kendimizi kaptırırız. Biz de sizler için bu etkileyici ve akılda kalan filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Kahpe Bizans, 1999

20. Kahpe Bizans, 1999

IMDb: 5.9 

Özet: Anayurtları Avustralya'dan kanguru saldırıları ve kuraklık nedeniyle Fransa'ya göçen Nacaroğulları'nın önlerine çıkan köpeğin onlara yol göstermesi sonucu Anadolu'ya gelmeleriyle hikaye başlar. Bu dönemde Anadolu, Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyeti altındadır. Doğu Roma İmparatoru İlletyus, bir düş görür ve bunu kahine yorumlatır. Kahin, İmparatora yıllar sonra o gün doğan bir çocuk tarafından öldürüleceğini söyler. İlletyus, bunun üzerine Nacarlar'dan yeni doğan tüm çocukların öldürülmesini emreder. Doğu Roma askerlerinin saldırısı üzerine Nacaroğulları'ndan Süper Gazi, karısına çocukları korunaklı bir yere götürmesini söyler. Kadın, aynı gün doğan üçüzlerini sepetlere koyarak nehre bırakır. Yıllar sonra çocuklar büyür. Biri Doğu Roma varisi olur; biri obada, diğeri nehirde yaşar. 

Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Cem Davran 

Yönetmen: Gani Müjde

19. 50 First Dates, 2004

19. 50 First Dates, 2004

IMDb: 6.8  

Özet: Dr. Henry Roth, Hawaii'nin ünlülerinden birisidir. Lucy ile tanışınca farklı duygular hissetmeye başlar. Kalbini çalan bu kadının dünyada çok az rastlanan bir rahatsızlığı vardır. Her gün bir önceki gün yaşadıklarını unutarak uyanan Lucy, sürekli yenilenen bir hafıza kaybı yaşamaktadır. Henry her yeni günde yeniden kendisini tanıtmak ve yeniden kendisinden etkilenmesini sağlamak zorundadır.  

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider  

Yönetmen: Peter Segal

18. Barda, 2007

18. Barda, 2007

IMDb: 7.0 

Özet: Bir gece yarısı, arkadaşlarının işlettiği barda son biralarını içip eve dönecekken içeri giren beş kişilik bir grup tarafından silahla alıkonulurlar. Elleri, ayakları, ağızları bağlanan gençler sabaha kadar dayak, işkence ve tecavüze maruz kalırlar. Kendilerini alıkoyan grubun görünürde hiçbir amacı yoktur. Yaşları 20 ile 45 arasında değişen bu grup, hayatlarında eksik kalan her şeyin hesabını hiç tanımadıkları bu gençlerden çıkartırlar. 

Oyuncular: Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin 

Yönetmen: Serdar Akar

17. The Gods Must Be Crazy, 1980

17. The Gods Must Be Crazy, 1980

IMDb: 7.3 

Özet: Xi ile kabilesinin kendine özgü bir kültürü ve yaşam tarzı vardır hiç bir şekilde medeniyetten haberleri yokturdur. Bu bir gün uçaktan bir Coca-Cola şisenin düşüp onunla karşılaştıkları güne kadar. 

Oyuncular: N!xau, Marius Weyers, Sandra Prinsloo 

Yönetmen: Jamie Uys

16. Dead Man, 1995

16. Dead Man, 1995

IMDb: 7.5  

Özet: 1800'lü yıllarda hayatta önemli bir şeye sahip olmayan ve son derece sıradan bir yaşam süren William Blake isimli bir genç, farklı bir deneyim yaşamak adına yaşadığı toprakları terk edip, bilmediği bir yerde yeni bir hayata atılmaya karar verir. Çıktığı yolculuk ise onu hem fiziksel hem de ruhsal anlamda değiştirecek bir deneyimin başlangıcı olacaktır. Son derece kötü bir anında karşılaştığı 'Hiç Kimse' adındaki Amerikan yerlisi, Blake'in aynı isimdeki, ölmüş bir şair olan William Blake olduğuna inanır. 'Hiç Kimse' ile birlikte atılacağı bu yolculuk, William Blake'in sıra dışı bir şekilde bambaşka bir insana dönüşmesine neden olur.  

OyuncularJohnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover  

Yönetmen: Jim Jarmusch

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15. Love Actually, 2003

15. Love Actually, 2003

IMDb: 7.6  

Özet: Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan 'Aşk Her Yerde' adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım.  

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson  

Yönetmen: Richard Curtis

14. American Psycho, 2000

14. American Psycho, 2000

IMDb: 7.6 

Özet: Zengin bir banka yöneticisi olan Patrick Bateman, şiddetli fantezilerini derinlemesine araştırırken psikopat eğilimli egosunu arkadaşlarından gizler. 

Oyuncular: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas 

Yönetmen: Mary Harron

13. (500) Days of Summer, 2009

13. (500) Days of Summer, 2009

IMDb: 7.7  

Özet: Tom Hansen, daha ilk gördüğü anda Summer Finn’e aşık olur. Hayatının geri kalan kısmını bu kızla birlikte geçirmesi gerektiğini biliyordur. Fakat Summer aşka ve ilişkilere inanmamaktadır.   

Oyuncular: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Geoffrey Arend  

Yönetmen: Marc Webb

12. Naked, 1993

12. Naked, 1993

IMDb: 7.7   

Özet: Johnny çalıntı bir arabayla geldiği Londra'da ilk önce eski sevgilisi Louise'in evine gider. Bir müddet burada kalsa da hiçbir yere ait olmayan bu adamı bağlayan hiçbir şey yoktur. Johnny bavulunu alır ve Londra sokaklarında dolaşmaya başlar.   

Oyuncular: David Thewlis, Lesley Sharp, Katrin Cartlidge   

Yönetmen: Mike Leigh

11. The Boondock Saints, 1999

11. The Boondock Saints, 1999

IMDb: 7.7 

Özet: İrlanda asıllı ikiz kardeşler Connor ve Murphy McManus, Boston'da yaşamaktadırlar. Dindar insanlar olan bu ikili, Tanrı'nın kendilerine dünyayı kötülüklerden korumak misyonu yüklediğine inanarak, Boston'un azılı suçlularını ortadan temizlemeye başlar. Kurbanlar kötü insanlar olunca, halktan kimse paniğe kapılmaz. Aslında, ikizlerin peşine düşen FBI ajanı Paul Smecker bile, kendisinin yapmak isteyip yapamadığı birşey olarak görmektedir bu temizliği. Veritas (hakikat) ve Aequitas (adalet) kavramlarını kılavuz edinen kardeşler, arkalarında halk desteğiyle yollarına devam etmektedir ki, oyunlarını bozdukları kesim bu işe bir son vermekte karar kılar. 

Oyuncular: Willem Dafoe, Sean Patrick Flanery, Norman Reedus 

Yönetmen: Troy Duffy

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10. The Man from Earth, 2007

10. The Man from Earth, 2007

IMDb: 7.8 

Özet: Üniversitede tarih profesörü olan John Oldman aniden işini bırakıp başka bir yere taşınma kararı aldıktan sonra iş arkadaşları bunun ardında yatan sebebi öğrenmek için evinde toplanırlar. Bu erken emeklilik için ortaya koyduğu sebep herkesi şok eder: Taşınması gereklidir çünkü John hem yaşlanamaz hem de bundan dolayı ölümsüzdür. O bir mağara adamıdır ve yaklaşık 14.000 yıldır hayattadır. 

Oyuncular: David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley 

Yönetmen: Richard Schenkman

9. Breakfast Club, 1985

9. Breakfast Club, 1985

IMDb: 7.8  

Özet: Amerikan lise hayatından beş ayrı klişe karakter kendilerini, cezalı oldukları cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek üzere bir arada bulurlar: bir sarışın, bir anarşist, bir inek, bir sporcu ve bir entel.   

Oyuncular: Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald  

Yönetmen: John Hughes

8. Gemide, 1998

8. Gemide, 1998

IMDb: 7.9 

Özet: Bir geminin dört kişilik mürettabatında yer alan Boksör, geminin demir attığı sırada Laleli'ye iner. Geri döndüğünde parasını çaldırdığını söyler. Esrarlı ve alkollü kafasıyla Kaptan ve tüm mürettebat toplanıp Laleli'ye iner ve Boksör'ün parasını çaldırdığını iddia ettiği bir grup insana saldırır, içlerinden Rumen bir kadını kaçırırlar. Gemiye döndüklerinde esrarlı kafadan dolayı pek bir şey hatırlanmaz ancak Kaptan, kadının geri yollanmasını söyler. Ancak Boksör ve Ali, kadının ırzına geçer. Bu olaylar sonunda dört adam çıkılmaz bir girdaba girer. Artık her şey bu kişilerin vicdanlarına kalmıştır. 

Oyuncular: Erkan Can, Haldun Boysan, Yıldıray Şahinler 

Yönetmen: Serdar Akar

7. Donnie Darko, 2001

7. Donnie Darko, 2001

IMDb: 8.0  

Özet: Donnie Darko adında 16 yaşındaki genç, bazı gerçek olmayan görüntüler görmeye başlar. Özellikle de tavşan kostümlü bir adam sık sık belirir. Çevresiyle uyum sorunu yaşayan genç, ailesinin ve okulun kendisi için çizdiği yoldan ayrılıp esrarengiz misafirinin izinden gitmeye karar verir.  

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell  

Yönetmen: Richard Kelly

6. Pardon, 2005

6. Pardon, 2005

IMDb: 8.1  

Özet: Üç yakın arkadaşın hayatları, içlerinden biri yüzünden tamamen değişecektir. Her zamanki gibi akıp giden günler artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Vaktinden çok sonra askerliğini yapan İbrahim nerede bir resmi kıyafet görse hemen oradan kaçar olmuştur. Sadece masum bir korku gibi gözüken bu fobisi yüzünden sevdiği arkadaşları ve kendisinin başına gelmeyen kalmaz. Arkadaşlarıyla beraber kendini mahkeme salonlarından, hapishaneye kadar uzanan bir yolculukta bulur. Neler olup bittiğini anlamadan cezaevine düşen, üç arkadaşın akılları hep dışarıdadır. Ama geride kalanlar yavaş yavaş kendi yollarını çizmektedir.  

OyuncularFerhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş  

Yönetmen: Mert Baykal

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5. The Big Lebowski, 1998

5. The Big Lebowski, 1998

IMDb: 8.1  

Özet: Jeffrey Lebowski, tembel, rahat ve bowling meraklısı bir adamdır. Bir gün, adının benzerliği nedeniyle başka bir Lebowski ile karıştırılır ve evi yanlışlıkla kirletilir. Bu olay, Lebowski'nin milyoner Jeffrey Lebowski ile tanışmasına yol açar.  

Oyuncular: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore  

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

4. Kill Bill: Vol. 1, 2003

4. Kill Bill: Vol. 1, 2003

IMDb: 8.2  

Özet: Gelin, zamanında kadın suikastçılardan oluşan bir grubunun parçasıdır. Düğünü sırasında saldırıya uğrar ve 5 yıl boyunca komada kalan Gelin, bir mucize eseri hayata geri döner. Artık tek amacı vardır: intikam. 

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah  

YönetmenQuentin Tarantino

3. Scarface, 1983

3. Scarface, 1983

IMDb: 8.3   

Özet: Tony Montana Miami'ye gidip uyuşturucu lordu Robert Loggia'nın emrinde çalışmaya başlar. Montana'nın hırsı ve öfkesi basamakları hızla tırmanıp büyük bir suç şebekesinin başı olmasını sağlar.   

OyuncularAl Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer   

Yönetmen: Brian De Palma

2. Fight Club, 1999

2. Fight Club, 1999

IMDb: 8.8  

ÖzetUykusuz bir ofis çalışanı ve umursamaz bir sabun üreticisi, sınırlarının ötesine dönüşen bir yeraltı dövüş kulübü oluşturur.  

OyuncularBrad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf  

Yönetmen: David Fincher

1. Pulp Fiction, 1994

1. Pulp Fiction, 1994

IMDb: 8.9   

Özet: Jules Winnfield ve Vincent Vega, Marsellus Wallace adlı mafya babasının çalınan çantasını geri almaya çalışan iki profesyonel tetikçidir. Wallace, Vincent'a şehir dışında olduğu süre boyunca karısını dışarı çıkarmasını ister. 

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson   

Yönetmen: Quentin Tarantino

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