Kadınlar Neden Erkeklere Kıyasla Daha Sıcak Sularda Duş Almaya Meyilli?

Duş alırken suyun sıcaklığıyla ilgili tercihlerinizi hiç sorguladınız mı? Bazı insanlar hafif ılık bir duşla rahatlamayı tercih ederken, kimileri için duş sıcaklığı adeta bir çaydanlık kaynatacak seviyede olmalı. Özellikle kadınların sıcak su tercihleri, çoğu zaman etraflarındaki erkekler için anlaşılmaz bir konu haline geliyor. Bu durum o kadar dikkat çekici ki sosyal medyada bile tartışma konusu oldu. Sahiden nedir bu farkın sebebi?

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