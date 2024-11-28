Kadınlar Neden Erkeklere Kıyasla Daha Sıcak Sularda Duş Almaya Meyilli?
Kadınlar Neden Erkeklere Kıyasla Daha Sıcak Sularda Duş Almaya Meyilli?
Duş alırken suyun sıcaklığıyla ilgili tercihlerinizi hiç sorguladınız mı? Bazı insanlar hafif ılık bir duşla rahatlamayı tercih ederken, kimileri için duş sıcaklığı adeta bir çaydanlık kaynatacak seviyede olmalı. Özellikle kadınların sıcak su tercihleri, çoğu zaman etraflarındaki erkekler için anlaşılmaz bir konu haline geliyor. Bu durum o kadar dikkat çekici ki sosyal medyada bile tartışma konusu oldu. Sahiden nedir bu farkın sebebi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda TikTok’ta milyonlarca kez izlenen videolar, erkeklerin kadınların kaynar su sevgisine dair şikayetlerini gözler önüne seriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin TikTok'ta Micah adında bir kullanıcı, 2.9 milyon beğeni toplayan videosunda eşinin duş sıcaklığını "hindi kaynatacak kadar sıcak" olarak tanımlıyor!
Sosyal medya üzerinden bu eğlenceli tartışma büyüdü ancak bu farklılığın ardında aslında oldukça ciddi bir bilimsel açıklama yatıyor.
Dr. Sermed Mezher'e göre kadınlar, erkeklere kıyasla doğal olarak biraz daha yüksek çekirdek vücut sıcaklığına sahip. Bu durum iç organlarını sıcak tutarken, dış uzuvlarda soğuk hassasiyetine yol açabiliyor.
Ayrıca kadınların hormonal döngüleri de bu sıcaklık tercihlerini etkiliyor. Özellikle östrojen seviyelerinin yükseldiği yumurtlama dönemlerinde ve regl sonunda, kadınların elleri ve ayakları gibi uzuvları daha soğuk olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dr. Mezher, kadınların ortalama olarak erkeklerden %6-11 daha fazla vücut yağına sahip olduğunu, ancak erkeklerin daha fazla iskelet kası barındırdığını belirtiyor.
Bu kaslar bir “ısıl organ” gibi çalışarak ısı üretiminde önemli rol oynuyor. Bu nedenle erkekler genellikle daha sıcak hissederken, kadınlar daha çok üşüyebiliyor.
Öte yandan östrojen hormonunun kan dolaşımı üzerindeki etkisi de cabası. Bu hormon, kanı kalınlaştırarak eller ve ayaklar gibi uç noktalardaki küçük damarların dolaşımını zorlaştırıyor.
Eğer bir daha sevgilinizin duş sıcaklığına dayanamadığınız için şikayet ederseniz, bilin ki bunun ardında karmaşık biyolojik ve hormonal faktörler var. Kadınların
Kadınların kaynar su sevgisi sadece bir tercih değil, vücutlarının işleyişinden kaynaklanan bir ihtiyaç. 🌡️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın