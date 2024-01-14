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Kadınlar İçin "Erkekler 101" Sunumu Hazırlayan Kullanıcı Beylerden Tam Not Aldı

Kadınlar İçin "Erkekler 101" Sunumu Hazırlayan Kullanıcı Beylerden Tam Not Aldı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 17:07

Her ikili ilişkinin dinamiği farklı elbette ama bazen genel geçer olsa da biraz yardım fena olmuyor. Bir TikTok kullanıcısı da erkeklerin adeta anatomisini çıkarttığı sunumu ile kadınlara rehber olurken beylerden de geçer not aldı.

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"Şöyle bi' kitap falan yok mu, ona göre davransak" diyenler, bu müjde size!

"Şöyle bi' kitap falan yok mu, ona göre davransak" diyenler, bu müjde size!

Bir kitap değil ancak 'Erkekle 101' sunumu ile karşımıza çıkan TikTok kullanıcısı beylerin tüm sırlarını bizler için ortaya döktü. Üstelik anlatılanlar beyler tarafından da haklı bulundu.

İlk konumuz saygı! Kullanıcı erkeklerin yaptığı ve ilgilendiği şeylere saygı duyulmasının karşı tarafa ne kadar anlamsız gelse de çok önemli olduğunu söylüyor.

İlk konumuz saygı! Kullanıcı erkeklerin yaptığı ve ilgilendiği şeylere saygı duyulmasının karşı tarafa ne kadar anlamsız gelse de çok önemli olduğunu söylüyor.

Erkeklerin ipuçlarını yakalayamadıkların bahseden genç kadın tek bir şey öneriyor o da netlik! Kibar bir davranışı dahi flört olarak algılayabileceklerinden bahsederek sunumuna devam eden kullanıcı rahatsız olduğumuz şeyleri de direkt olarak söylememizi öğütlüyor.

Erkeklerin ipuçlarını yakalayamadıkların bahseden genç kadın tek bir şey öneriyor o da netlik! Kibar bir davranışı dahi flört olarak algılayabileceklerinden bahsederek sunumuna devam eden kullanıcı rahatsız olduğumuz şeyleri de direkt olarak söylememizi öğütlüyor.

Ve gelelim can alıcı noktalara... Sunumun en kritik kısmında ise erkeklerin kalbinin direkt anahtarı ellerimize tutuşturuluyor. E iyisi mi onları da direkt kendiniz görip dinleyin!

Ve gelelim can alıcı noktalara... Sunumun en kritik kısmında ise erkeklerin kalbinin direkt anahtarı ellerimize tutuşturuluyor. E iyisi mi onları da direkt kendiniz görip dinleyin!

Buyurun, sizi şöyle alalım. 👇

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Bu ipuçları erkekler tarafından da tasdiklenmiş vaziyette.

Bu ipuçları erkekler tarafından da tasdiklenmiş vaziyette.

Kısacası elimizde mini bir rehber var diyebiliriz.

Kısacası elimizde mini bir rehber var diyebiliriz.

Pekiii, beylere soralım. Siz bu sunumu nasıl buldunuz?

Pekiii, beylere soralım. Siz bu sunumu nasıl buldunuz?

Ve elbette sevgili kadınlar... Sizce haklı mı?

Ve elbette sevgili kadınlar... Sizce haklı mı?

Buyurun, yorumlarda kritiğini yapalım!

Buyurun, yorumlarda kritiğini yapalım!

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