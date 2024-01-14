Kadınlar İçin "Erkekler 101" Sunumu Hazırlayan Kullanıcı Beylerden Tam Not Aldı
Kadınlar İçin "Erkekler 101" Sunumu Hazırlayan Kullanıcı Beylerden Tam Not Aldı
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"Şöyle bi' kitap falan yok mu, ona göre davransak" diyenler, bu müjde size!
İlk konumuz saygı! Kullanıcı erkeklerin yaptığı ve ilgilendiği şeylere saygı duyulmasının karşı tarafa ne kadar anlamsız gelse de çok önemli olduğunu söylüyor.
Erkeklerin ipuçlarını yakalayamadıkların bahseden genç kadın tek bir şey öneriyor o da netlik! Kibar bir davranışı dahi flört olarak algılayabileceklerinden bahsederek sunumuna devam eden kullanıcı rahatsız olduğumuz şeyleri de direkt olarak söylememizi öğütlüyor.
Ve gelelim can alıcı noktalara... Sunumun en kritik kısmında ise erkeklerin kalbinin direkt anahtarı ellerimize tutuşturuluyor. E iyisi mi onları da direkt kendiniz görip dinleyin!
Buyurun, sizi şöyle alalım. 👇
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Bu ipuçları erkekler tarafından da tasdiklenmiş vaziyette.
Kısacası elimizde mini bir rehber var diyebiliriz.
Pekiii, beylere soralım. Siz bu sunumu nasıl buldunuz?
Ve elbette sevgili kadınlar... Sizce haklı mı?
Buyurun, yorumlarda kritiğini yapalım!
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