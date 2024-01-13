Partnerleri Aksini Düşünse de Beğendikleri Özellikleri Söyleyerek Hepimizin Yüzünde Güller Açtıran Erkekler
Partnerleri Aksini Düşünse de Beğendikleri Özellikleri Söyleyerek Hepimizin Yüzünde Güller Açtıran Erkekler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morgansloss1...
Bazen partnerimizi ya da hayat arkadaşımızı yere göğe sığdıramayız. Her ne kadar partnerimiz, kendilerinde beğenmedikleri özellikler olduğunu söylese de bu özellikler gözümüze son derece hoş gelir. Bakalım o özellikler nelermiş?
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1. "Eşimin kalçaları. Voleybol oyuncusuydu ve bu yüzden kalçalarının büyümesini istemiyordu. Hamilelik sonrasında büyüdü. Ama ben gerçekten hayranım."
2. "Eşim şarkı söyleyemediği için lisede korodan atıldığından dem vurur hep. Fakat sevdiği bir şarkıyı duyduğunda ise söylemeden edemez. Sabaha kadar söylesin yine dinlerim."
3. "Eşim yaşlanmaktan korkuyor ve saçına ak düştüğünde telaş yapıyor. Ama ben onunla yaşlanmayı seviyorum."
4. "Eşimin ön dişleri çarpık. Bundan nefret ediyor ve en yakın zamanda yaptırmak istiyor. Fakat eşimin bu özelliğini ona has buluyorum ve çok beğeniyorum."
5. "Konuşmayı çok seviyor. Aslında onun konuşmasını çok seviyorum ama sürekli 'Seni darlıyor muyum?' diye soruyor. İstediği kadar darlasın."
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6. "Eşim kıvırcık saçlarından nefret ediyor ama ben resmen ölüyorum."
7. "Eşimin kulakları kepçe ve bundan utandığı için sürekli saçlarıyla gizliyor. Ama bence çok çekici."
8. "Eşimin boyu 165. Ben ise 190'ım. Yanımda küçük kalmamak için yüksek topuklu giyiyor fakat ben onu her haliyle seviyorum."
9. "Eşim şu an hamile ve kilo aldığının farkında. Bence çok güzel."
10. "Eşimin doğum lekesi var. Bundan nefret ediyor ama beni çeken ilk özelliği de buydu. Geçen hafta evliliğimizin 29. yıldönümüydü."
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11. "Eşim burnunu çok fazla kemerli bulsa da bana göre dünyanın en güzel burnu."
12. "Eşim peşimden asla ayrılmıyor bu özelliği bana değerli hissettiriyor."
13. "Hapşırması. Eşim hapşırmasının biraz 'garip' olduğunun farkında. Fakat bence sevimli. Hapşırırken birden yerinden sıçrıyor ve beni korkutuyor."
14. "Eşim kaz ayağı kırışıklıkları için botoks yaptırmayı düşünse de yüzünde en sevdiğim özelliklerinden biri."
15. "Sevgilimin gözleri çok bozuk. Fakat dünyada gözlük ona o kadar yakışıyor ki her gördüğümde öpesim geliyor."
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16. "Eşim kilo kaybından dolayı vücudunda oluşan çatlaklardan çok şikayetçi. Kırmızı görünen çatlaklar eşime çok yakışıyor."
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