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Justin Timberlake'in Konser Esnasında Ezilme Riski Yaşayan Seyircilere Yardım Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!

Justin Timberlake'in Konser Esnasında Ezilme Riski Yaşayan Seyircilere Yardım Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 00:57

Pop müziğin ikonik isimlerinden Justin Timberlake, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamında düzenlenen konser, hem müzikal şovları hem de sahne enerjisiyle büyük beğeni toplarken, organizasyonel aksaklıklar sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte yaşanan izdiham ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin ardından Timberlake'in ezilme tehlikesine karşı yaptığı uyarılar ortaya çıktı.

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11 yılın ardından Türkiye'de konser vereceği müjdesiyle gündeme gelen Justin Timberlake, turnesinin son durağını İstanbul'daki şovuyla tamamladı.

11 yılın ardından Türkiye'de konser vereceği müjdesiyle gündeme gelen Justin Timberlake, turnesinin son durağını İstanbul'daki şovuyla tamamladı.

Türkiye'de konser vereceği öğrenilen Justin Timberlake önce bilet fiyatları ardında da kulis istekleriyle gündeme gelmişti.

Bilet fiyatları 3 binden başlayıp 20 binlere uzanırken şarkıları ve danslarıyla sahnedeki varlığını görsel bir şova dönüştüren Timberlake ve konsere katılan seyirci beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

"Forget Tomorrow World Tour" turnesinin finali olan bu konser, izleyicilere resmen zulüm oldu!

"Forget Tomorrow World Tour" turnesinin finali olan bu konser, izleyicilere resmen zulüm oldu!

Justin Timberlake’in 30 Temmuz 2025’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda verdiği konser, milyonlarca hayranın uzun zamandır beklediği unutulmaz bir gece olması bekleniyordu. Ancak konser günü yaşanan bazı aksaklıklar, bu heyecanı gölgeledi. Organizasyon kaynaklı güvenlik yetersizlikleri nedeniyle izdihamlar yaşandı; bilet sahiplerinin içeri girmekte zorlandığı, bazı izleyicilerin ise konser alanına giremeden geri döndüğü haberleri gündeme geldi.

Timberlake'in yaşanan olayların ardından yaptığı ilk paylaşımın detaylarından bahsetmiştik:

Biletsiz girenler yüzünden alanın kapasitesinden çok fazla dolduğu sosyal medyada paylaşılmıştı. Justin Timberlake'in seyirciyi ezilme tehlikesine karşı uyardığı anlar ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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