Justin Timberlake'in Konser Esnasında Ezilme Riski Yaşayan Seyircilere Yardım Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!

Pop müziğin ikonik isimlerinden Justin Timberlake, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamında düzenlenen konser, hem müzikal şovları hem de sahne enerjisiyle büyük beğeni toplarken, organizasyonel aksaklıklar sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte yaşanan izdiham ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin ardından Timberlake'in ezilme tehlikesine karşı yaptığı uyarılar ortaya çıktı.