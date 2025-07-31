Justin Timberlake'in Konser Esnasında Ezilme Riski Yaşayan Seyircilere Yardım Ettiği Anlar Ortaya Çıktı!
Pop müziğin ikonik isimlerinden Justin Timberlake, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamında düzenlenen konser, hem müzikal şovları hem de sahne enerjisiyle büyük beğeni toplarken, organizasyonel aksaklıklar sosyal medyada gündem oldu.
Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte yaşanan izdiham ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin ardından Timberlake'in ezilme tehlikesine karşı yaptığı uyarılar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 yılın ardından Türkiye'de konser vereceği müjdesiyle gündeme gelen Justin Timberlake, turnesinin son durağını İstanbul'daki şovuyla tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Forget Tomorrow World Tour" turnesinin finali olan bu konser, izleyicilere resmen zulüm oldu!
Biletsiz girenler yüzünden alanın kapasitesinden çok fazla dolduğu sosyal medyada paylaşılmıştı. Justin Timberlake'in seyirciyi ezilme tehlikesine karşı uyardığı anlar ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın