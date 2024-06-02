Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den Kazanacağı Para Belli Oldu
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den Kazanacağı Para Belli Oldu
Kaynak: https://www.fanatik.com.tr/fenerbahce...
Fenerbahçe’de seçimin konuşulduğu bir dönemde Jose Mourinho bombası patlamış ve şu anki Başkan Ali Koç’un, Portekizli hocayla 2+1 yıllık sözleşmeye imzasını attığı öğrenilmişti. En çok konuşulan konulardan biri de Portekizli teknik adamın sarı lacivertli kulüpten ne kadar kazanacağıydı. Şimdi ise detaylar ortaya çıktı. İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş.
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Mourinho’nun Fenerbahçe’nin başına geçecek olması, Fenerbahçeli taraftarları ve camiayı oldukça heyecanlandırdı.
Kanarya’nın projesinden çok etkilenen ve sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da şampiyonluk hedefleyen Mourinho, gittiği kulüplerin kupa hasretlerine de son vermişti.
Kanarya’da Jose Mourinho transferinin bitirilmesinde kilit rol oynayan sportif direktör Mario Branco’nun, aynı zamanda vatandaşı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya 120 sayfalık bir dosya gönderdiği öğrenildi.
Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlanması sonrasında Mourinho’ya ulaşan raporda, sadece futbol takımı ile ilgili değil, tesisler ve kulüple ilgili her bilginin yer aldığı bilgisine ulaşıldı.
Fenerbahçe’ye imzayı atan Jose Mourinho’nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.
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FANATİK Gazetesi’nin ulaştığı bilgiye göre Mourinho, Kanarya’daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon Euro kazanacak.
Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon Euro verilecek.
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