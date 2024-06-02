Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den Kazanacağı Para Belli Oldu

Fenerbahçe’de seçimin konuşulduğu bir dönemde Jose Mourinho bombası patlamış ve şu anki Başkan Ali Koç’un, Portekizli hocayla 2+1 yıllık sözleşmeye imzasını attığı öğrenilmişti. En çok konuşulan konulardan biri de Portekizli teknik adamın sarı lacivertli kulüpten ne kadar kazanacağıydı. Şimdi ise detaylar ortaya çıktı. İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş.