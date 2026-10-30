Javier Bardem'den Filistin Çıkışı, "Bir Soykırımı Kınadığınızda Cesur Biri Oluyorsunuz"

Bardem, gözlerini kapatamadığı konulara örnek olarak Fransa'da öğrencilerin yürüttüğü hareketi gösterdi ve şiddet karşısındaki tutumunu şu ifadelerle anlattı:

'Örneğin Fransa'da öğrencilerin yürüttüğü büyük bir hareket var şu an ve çok şiddetli bir noktaya doğru gidiyor. Burada neyi konuşmayı seçtiğimiz önemli. Binaların ve başka şeylerin yakılmasını, insanların yaralanmasını mı? Elbette bunlar korkunç. Şiddeti kim uygularsa uygulasın, arkasındaki gerekçe ne olursa olsun kınamak gerekir. Nokta. Ama anlatının yanlış bir yöne kaymasına ve asıl meselenin gözden çıkarılmasına da izin vermeyelim. Asıl mesele, hakları için barışçıl biçimde mücadele eden binlerce genç insan. Ta ki birileri onları çılgına çevirmek isteyene kadar. Çünkü haberlerde diğerlerini göstermektense bunu göstermek daha kolay.'