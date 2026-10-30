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Javier Bardem'den Filistin Çıkışı, "Bir Soykırımı Kınadığınızda Cesur Biri Oluyorsunuz"

Javier Bardem'den Filistin Çıkışı, "Bir Soykırımı Kınadığınızda Cesur Biri Oluyorsunuz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 17:50
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Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Apple TV'de yayınlanan Cape Fear dizisi vesilesiyle verdiği röportajda siyasi duruşunu da konuştu. Bardem'e göre bir soykırımı kınamak bugün cesaret işi sayılıyor ve bu durum dünyanın nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Oyuncu, bazı konularda gözlerini kapatmanın herkes için daha kolay olacağını ama bunu yapamadığını da vurguladı. 

Kaynak - Oksijen / Umur Çağın Taş

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“Bir soykırımı kınadığınızda cesur biri oluyorsunuz.”

“Bir soykırımı kınadığınızda cesur biri oluyorsunuz.”

Röportajda Filistin'deki soykırıma karşı ses çıkarmanın neden cesaret gerektiren bir eyleme dönüştüğü de konuşuldu. Bardem bu konuda şu ifadeleri kullandı:

'Yalnızca gerçeği dile getirdiğinizde bile çok sayıda düşman kazanıyorsunuz. Bu çılgınca çünkü dünyanın nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Bir soykırımı kınadığınızda cesur biri oluyorsunuz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki bunu cesaret olarak görüyoruz? Bence yanlış bir dünyadayız.'

“Ben olduğum kişiyim.”

“Ben olduğum kişiyim.”

Siyasi görüşlerini açıkça dile getiren bir İspanyol oyuncu olarak Hollywood'la ilişkisinin son yıllarda değişip değişmediği sorulan Bardem, yanıtının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

'Ve hiçbir şey değişmedi. Ben olduğum kişiyim. Sanırım artık pek çok insan da bunu biliyor. Bunu kendim için yapmıyorum. Bazı konularda gözlerimi kapatsam herkes için çok daha kolay olurdu. Ama yapamıyorum.'

“Şiddeti kim uygularsa uygulasın kınamak gerekir.”

“Şiddeti kim uygularsa uygulasın kınamak gerekir.”

Bardem, gözlerini kapatamadığı konulara örnek olarak Fransa'da öğrencilerin yürüttüğü hareketi gösterdi ve şiddet karşısındaki tutumunu şu ifadelerle anlattı:

'Örneğin Fransa'da öğrencilerin yürüttüğü büyük bir hareket var şu an ve çok şiddetli bir noktaya doğru gidiyor. Burada neyi konuşmayı seçtiğimiz önemli. Binaların ve başka şeylerin yakılmasını, insanların yaralanmasını mı? Elbette bunlar korkunç. Şiddeti kim uygularsa uygulasın, arkasındaki gerekçe ne olursa olsun kınamak gerekir. Nokta. Ama anlatının yanlış bir yöne kaymasına ve asıl meselenin gözden çıkarılmasına da izin vermeyelim. Asıl mesele, hakları için barışçıl biçimde mücadele eden binlerce genç insan. Ta ki birileri onları çılgına çevirmek isteyene kadar. Çünkü haberlerde diğerlerini göstermektense bunu göstermek daha kolay.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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