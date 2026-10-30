Javier Bardem'den Filistin Çıkışı, "Bir Soykırımı Kınadığınızda Cesur Biri Oluyorsunuz"
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Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Apple TV'de yayınlanan Cape Fear dizisi vesilesiyle verdiği röportajda siyasi duruşunu da konuştu. Bardem'e göre bir soykırımı kınamak bugün cesaret işi sayılıyor ve bu durum dünyanın nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Oyuncu, bazı konularda gözlerini kapatmanın herkes için daha kolay olacağını ama bunu yapamadığını da vurguladı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
“Bir soykırımı kınadığınızda cesur biri oluyorsunuz.”
“Ben olduğum kişiyim.”
“Şiddeti kim uygularsa uygulasın kınamak gerekir.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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