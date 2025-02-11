İzmir’de Deprem Alarmı: AFAD 70 Kişilik Özel Ekip Kurdu, Olağanüstü Toplantı Yapılacak
İzmir’de Deprem Alarmı: AFAD 70 Kişilik Özel Ekip Kurdu, Olağanüstü Toplantı Yapılacak
Ege Denizi'nde 10 Şubat’tan bu yana 3 büyüklüğünden büyük deprem sayısı 1000’in üzerine çıktı. Şimdiye kadar kayıtlara geçen en büyük deprem ise 5.2 oldu. Ancak uzmanlara göre bu hareketlilik büyük depreme de hatta tsunamiye de sebep olabilir.
AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak.
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Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025'ten itibaren başlayan sismik hareketler hala devam ediyor.
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AFAD verilerine göre bugüne kadar 3'ten büyük deprem sayısının 1000'e yaklaştı. Kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu.
AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Toplantının 12 Şubat Çarşamba ya da 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kurul toplantı öncesi yapılan çalışmaları yerinde görecek.
AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sisteminden sadece tsunami uyarısı yapılmayacağı, deprem, sel vb. acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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