İzmir’de Deprem Alarmı: AFAD 70 Kişilik Özel Ekip Kurdu, Olağanüstü Toplantı Yapılacak

Ege Denizi'nde 10 Şubat’tan bu yana 3 büyüklüğünden büyük deprem sayısı 1000’in üzerine çıktı. Şimdiye kadar kayıtlara geçen en büyük deprem ise 5.2 oldu. Ancak uzmanlara göre bu hareketlilik büyük depreme de hatta tsunamiye de sebep olabilir.

AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak.