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İtalya’da Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri İstanbul’da Yakalandı

İtalya’da Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri İstanbul’da Yakalandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 10:07

Son yıllarda ülkelerde kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin Türkiye’de yakalandığı haberleri artarken bunlara bir yenisi daha eklendi. İtalya’da kırmızı bültenle aranan Assad Ali Gomaa Khodır isimli suç örgütü elebaşı İstanbul’da yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonun detaylarını paylaştı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonun detaylarını paylaştı:
twitter.com

'İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır' İstanbul'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 

İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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