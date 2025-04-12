İtalya’da Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri İstanbul’da Yakalandı
Son yıllarda ülkelerde kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin Türkiye’de yakalandığı haberleri artarken bunlara bir yenisi daha eklendi. İtalya’da kırmızı bültenle aranan Assad Ali Gomaa Khodır isimli suç örgütü elebaşı İstanbul’da yakalandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonun detaylarını paylaştı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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