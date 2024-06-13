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İtalya Başbakanı ile İngiltere Başbakanının Samimi Selamlaşması Gündem Oldu

İtalya Başbakanı ile İngiltere Başbakanının Samimi Selamlaşması Gündem Oldu

İtalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 18:03

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi’nde İtalya’nın Başbaşkanı Giorgia Meloni, ev sahibi olarak dünya liderliğini karşıladı. Başbakan Meloni ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında yaşanan samimi selamlaşma ise gözlerden kaçmadı. İddiaya göre Meloni, Sunak’ın “samimi” hallerinden rahatsız oldu.

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Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın dahil olduğu G7 Birliği, bu yıl İtalya’da toplandı.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’nın dahil olduğu G7 Birliği, bu yıl İtalya’da toplandı.

İtalya Başkanı Giorgia Meloni, zirvenin ev sahibi olarak ülkelerin liderlerini karşıladı.

İtalya Başkanı Giorgia Meloni, zirvenin ev sahibi olarak ülkelerin liderlerini karşıladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Giorgia Meloni ile samimi şekilde selamlaşması ise sosyal medyada da konuşuldu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Giorgia Meloni ile samimi şekilde selamlaşması ise sosyal medyada da konuşuldu.

İtalyan Başbakanın, Sunak’ın “samimi” halinden rahatsız olduğu iddia edildi. Meloni, samimi halleri sonrasında Sunak’a “İyi misin?” diye sordu.

İtalyan Başbakanın, Sunak’ın “samimi” halinden rahatsız olduğu iddia edildi. Meloni, samimi halleri sonrasında Sunak’a “İyi misin?” diye sordu.

İşte görüntüler 👇

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