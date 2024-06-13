İtalya Başbakanı ile İngiltere Başbakanının Samimi Selamlaşması Gündem Oldu

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi’nde İtalya’nın Başbaşkanı Giorgia Meloni, ev sahibi olarak dünya liderliğini karşıladı. Başbakan Meloni ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında yaşanan samimi selamlaşma ise gözlerden kaçmadı. İddiaya göre Meloni, Sunak’ın “samimi” hallerinden rahatsız oldu.