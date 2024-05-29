Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İtalya'da Başbakan Meloni Kapak Gibi Çıkış Yaptı: Hakarete Cevap Gündem Oldu

İtalya'da Başbakan Meloni Kapak Gibi Çıkış Yaptı: Hakarete Cevap Gündem Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 11:44

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir açılışta kendisine daha önce 'kaltak' diyen Bölge Başkanı'nın elini sıkarken, söyledikleriyle gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın güneyinde Campania bölgesinde bir spor merkezi açılışına katıldı.

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın güneyinde Campania bölgesinde bir spor merkezi açılışına katıldı.

Kadın olmanın verdiği özgüvenle Meloni, kendisine bir konuşmasında daha önce "kaltak" diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca tarafından karşılandı.

Kadın olmanın verdiği özgüvenle Meloni, kendisine bir konuşmasında daha önce "kaltak" diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca tarafından karşılandı.

Meloni, De Luca ile tokalaşırken, "Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?" dedi.

Meloni, De Luca ile tokalaşırken, "Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?" dedi.

Başkan'ın surat ifadesinin değiştiği görülürken, 'Hoş geldiniz, sağlığım yerinde' cevabını verebildi.

De Luca, geçen aylarda Meclis'te gazetecilerle yaptığı konuşma esnasında Başbakan Meloni için 'kaltak' ifadesini kullanmıştı.

İşte o görüntüler.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
12
5
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın