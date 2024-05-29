İtalya'da Başbakan Meloni Kapak Gibi Çıkış Yaptı: Hakarete Cevap Gündem Oldu
İtalya'da Başbakan Meloni Kapak Gibi Çıkış Yaptı: Hakarete Cevap Gündem Oldu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir açılışta kendisine daha önce 'kaltak' diyen Bölge Başkanı'nın elini sıkarken, söyledikleriyle gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın güneyinde Campania bölgesinde bir spor merkezi açılışına katıldı.
Kadın olmanın verdiği özgüvenle Meloni, kendisine bir konuşmasında daha önce "kaltak" diyen Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca tarafından karşılandı.
Meloni, De Luca ile tokalaşırken, "Başkan De Luca, işte ben o kaltak. Nasılsınız?" dedi.
İşte o görüntüler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın