İstanbul’un Talibi Çok! Memleket Partisi İBB Başkanlığı İçin Aday Çıkaracak İddiası
İstanbul’un Talibi Çok! Memleket Partisi İBB Başkanlığı İçin Aday Çıkaracak İddiası
Memleket Partisi ile Cumhuriyet Halka Partisi arasında seçimde işbirliği için görüşmeler yapılmıştı. Son gelen bilgilere göre görüşmelerden istediği sonuçları alamayan Memleket Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday çıkarmaya karar verdi. Kulislerde konuşulan isim ise Mehmet Sevilen.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerde ortak hareket edilmesi için CHP lideri Özgür Özel ile görüşmeler yapmıştı.
Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre; Özgür Özel’le ikinci kez görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından yapılan önerileri beğenmedi ve şimdilik görüşmeler kesildi.
Geçen hafta yapılan görüşmelerde Memleket Partisi’ne İzmir’de “garantili” bir ilçe belediyesi ve büyük kentlerde meclis üyelikleri verilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i İzmir adayı göstermeyi düşünen Özel’in ondan boşalacak Selçuk Belediyesi’ni Memleket Partisi’ne önerdiği ancak İnce’nin teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
İnce’nin ekibinden adayların pazartesi günü açıklanacağı şeklinde hazırlık yapılmasını istediği belirtilirken eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen’in önümüzdeki hafta İstanbul adayı olarak açıklanacağı konuşuluyor.
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İmamoğlu’nun dün görüşmelerin yeniden başlatılması için telefonla mesaj gönderdiği ama İnce’nin bu mesaja cevap vermediği öğrenildi.
Şimdiye kadar İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu, Birol Aydın, Buğra Kavuncu ve Taylan Yıldız’ın adaylığı belli olmuştu.
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