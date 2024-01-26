İstanbul’un Talibi Çok! Memleket Partisi İBB Başkanlığı İçin Aday Çıkaracak İddiası

Memleket Partisi ile Cumhuriyet Halka Partisi arasında seçimde işbirliği için görüşmeler yapılmıştı. Son gelen bilgilere göre görüşmelerden istediği sonuçları alamayan Memleket Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday çıkarmaya karar verdi. Kulislerde konuşulan isim ise Mehmet Sevilen.