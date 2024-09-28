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İstanbul'un Göbeğinde Tarihiyle Dikkat Çeken Çemberlitaş Sütunu

İstanbul'un Göbeğinde Tarihiyle Dikkat Çeken Çemberlitaş Sütunu

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
28.09.2024 - 14:31

Bir zamanlar Roma İmparatorluğu’nun gücünü yansıtan ve Bizans’ın yeni başkenti Konstantinopolis’in kalbinde yer alan Konstantin Forumu, bugün geçmişin derinliklerinde kaybolmuş bir anı olarak duruyor. Ancak, efsanevi kurucu Konstantin’in Sütunu yani Çemberlitaş Sütunu hâlâ ayakta durarak tarih boyunca yaşanan ihtişamı gözler önüne sermeye devam ediyor.

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I.Konstantin, 330 yılında Bizans’ı Roma İmparatorluğu’nun yeni merkezi haline getirmek için büyük bir dönüşüm sürecine girdi.

I.Konstantin, 330 yılında Bizans’ı Roma İmparatorluğu’nun yeni merkezi haline getirmek için büyük bir dönüşüm sürecine girdi.

Forum, bu dönüşümün simgesi olarak inşa edildi ve sadece bir toplanma alanı değil, aynı zamanda siyasi gücün ve ideolojinin sergilendiği bir mekan oldu.

Konstantin Forumu dairesel bir yapıya sahipti. Bu benzersiz mimari, hem estetik hem de işlevsellik açısından dikkat çekiyor.

Konstantin Forumu dairesel bir yapıya sahipti. Bu benzersiz mimari, hem estetik hem de işlevsellik açısından dikkat çekiyor.

Bu forum başkent için merkezi bir toplanma alanı haline geldi.

Konstantin Forumu, Bizans estetiğinin de ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu alan, siyasal toplantılar, halk konuşmaları ve kutlamalar gibi çeşitli kamusal etkinlikler için kullanılıyordu.

Konstantin Forumu, Bizans estetiğinin de ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu alan, siyasal toplantılar, halk konuşmaları ve kutlamalar gibi çeşitli kamusal etkinlikler için kullanılıyordu.

Konstantinopolis’te de Senato, imparatorluğun önemli siyasi kararlarının alındığı bir kurumdu ve Senato Binası, bu gücün sembolüydü.

Forum, sadece sütunuyla değil; aynı zamanda Senato Binası ve anıtsal çeşmesiyle de dikkat çekiyordu.

Forum, sadece sütunuyla değil; aynı zamanda Senato Binası ve anıtsal çeşmesiyle de dikkat çekiyordu.

İçinde barındırdığı heykellerle, geçmişin ihtişamını yansıtan bir sanat galerisi gibiydi. Bu durum da şehrin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Şehirde yer alan eserler 1204’te olan yağmalanmaya kadar büyük ölçüde bozulmadan varlığını sürdürdü.

Konstantin Forumu’nun en dikkat çekici yapısı, merkezinde yer alan ve I. Konstantin’in şerefine dikilen büyük porfir sütundur.

Konstantin Forumu’nun en dikkat çekici yapısı, merkezinde yer alan ve I. Konstantin’in şerefine dikilen büyük porfir sütundur.

Sütun I.Konstantin’in zaferlerini de temsil eder. Bizans İmparatoru Konstantin, Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan söktürdüğü düşünülen 57 metre uzunluğundaki sütunu Konstantin Forumu'na diktirdi.

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Sütunun üstünde İmparator Konstantin’in bir heykelinin de olduğu düşünülür.

Sütunun üstünde İmparator Konstantin’in bir heykelinin de olduğu düşünülür.

Konstantin Sütunu'nun kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği dönüşüm, imparatorun pagan kökenleri ile Hristiyan inancı arasında bir denge kurma arzusunu yansıttığı düşünülmektedir. Bu değişim, hem sütunun hem de Konstantin’in kimliğinde görülen değişimi de simgeler.

Konstantin Forumu, yüzyıllar boyunca Bizans İmparatorluğu’nun kalbinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, doğal felaketler ve insan eliyle oluşan yıkımlar nedeniyle büyük hasar gördü.

Konstantin Forumu, yüzyıllar boyunca Bizans İmparatorluğu’nun kalbinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, doğal felaketler ve insan eliyle oluşan yıkımlar nedeniyle büyük hasar gördü.

Özellikle 1779 yılında meydana gelen büyük bir yangın, forumun birçok kısmını harap etti ve Konstantin Sütunu’nun büyük bir kısmı bu yangın sırasında zarar gördü. Ayrıca, 11. yüzyılda yaşanan depremler de forumun ve sütunun yapısında ciddi tahribatlara yol açtı. Bu yıkıcı olaylar, forumun eski ihtişamını kaybetmesine neden oldu. Ancak Konstantin Sütunu, zaman içinde birçok kez onarılarak günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Konstantin Sütunu, tarih boyunca birçok kez restore edildi. Osmanlı döneminde "Çemberlitaş" olarak anılmaya başlayan bu yapı, etrafına eklenen metal çemberlerle güçlendirilerek depremlere ve diğer doğal afetlere karşı daha dayanaklı hale getirildi.

Konstantin Sütunu, tarih boyunca birçok kez restore edildi. Osmanlı döneminde "Çemberlitaş" olarak anılmaya başlayan bu yapı, etrafına eklenen metal çemberlerle güçlendirilerek depremlere ve diğer doğal afetlere karşı daha dayanaklı hale getirildi.

2000'li yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonlar, sütunun korunmasını ve yapısal bütünlüğünün sürdürülmesini sağlar. Günümüzde ise sütun, İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul görüyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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