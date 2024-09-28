İstanbul'un Göbeğinde Tarihiyle Dikkat Çeken Çemberlitaş Sütunu
İstanbul'un Göbeğinde Tarihiyle Dikkat Çeken Çemberlitaş Sütunu
Bir zamanlar Roma İmparatorluğu’nun gücünü yansıtan ve Bizans’ın yeni başkenti Konstantinopolis’in kalbinde yer alan Konstantin Forumu, bugün geçmişin derinliklerinde kaybolmuş bir anı olarak duruyor. Ancak, efsanevi kurucu Konstantin’in Sütunu yani Çemberlitaş Sütunu hâlâ ayakta durarak tarih boyunca yaşanan ihtişamı gözler önüne sermeye devam ediyor.
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I.Konstantin, 330 yılında Bizans’ı Roma İmparatorluğu’nun yeni merkezi haline getirmek için büyük bir dönüşüm sürecine girdi.
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Konstantin Forumu dairesel bir yapıya sahipti. Bu benzersiz mimari, hem estetik hem de işlevsellik açısından dikkat çekiyor.
Konstantin Forumu, Bizans estetiğinin de ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu alan, siyasal toplantılar, halk konuşmaları ve kutlamalar gibi çeşitli kamusal etkinlikler için kullanılıyordu.
Forum, sadece sütunuyla değil; aynı zamanda Senato Binası ve anıtsal çeşmesiyle de dikkat çekiyordu.
Konstantin Forumu’nun en dikkat çekici yapısı, merkezinde yer alan ve I. Konstantin’in şerefine dikilen büyük porfir sütundur.
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Sütunun üstünde İmparator Konstantin’in bir heykelinin de olduğu düşünülür.
Konstantin Forumu, yüzyıllar boyunca Bizans İmparatorluğu’nun kalbinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, doğal felaketler ve insan eliyle oluşan yıkımlar nedeniyle büyük hasar gördü.
Konstantin Sütunu, tarih boyunca birçok kez restore edildi. Osmanlı döneminde "Çemberlitaş" olarak anılmaya başlayan bu yapı, etrafına eklenen metal çemberlerle güçlendirilerek depremlere ve diğer doğal afetlere karşı daha dayanaklı hale getirildi.
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