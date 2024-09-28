İstanbul'un Göbeğinde Tarihiyle Dikkat Çeken Çemberlitaş Sütunu

Özellikle 1779 yılında meydana gelen büyük bir yangın, forumun birçok kısmını harap etti ve Konstantin Sütunu’nun büyük bir kısmı bu yangın sırasında zarar gördü. Ayrıca, 11. yüzyılda yaşanan depremler de forumun ve sütunun yapısında ciddi tahribatlara yol açtı. Bu yıkıcı olaylar, forumun eski ihtişamını kaybetmesine neden oldu. Ancak Konstantin Sütunu, zaman içinde birçok kez onarılarak günümüze kadar ulaşmayı başardı.