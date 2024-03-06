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İstanbul Merkezli SuperGears Games'ten Uluslararası Üst Düzey Atama

İstanbul Merkezli SuperGears Games'ten Uluslararası Üst Düzey Atama

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 19:13

İstanbul merkezli mobil oyun stüdyosu SuperGears Games’in Danışma Kurulu Başkanlığı’na Frank Sagnier getirildi. Sagnier, 25 seneyi aşan sektör tecrübesiyle, SuperGears’i, vizyoner gelecek planlarını gerçekleştirmesi yolunda destekleyecek. Şirket kurucuları Yasin ve Yakup Demirden kardeşler Sagnier’in SuperGears’e katılmasından dolayı mutluluklarını ifade ettiler.

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Frank Sagnier'in oyun alanındaki kariyeri, Electronic Arts, Acclaim Entertainment ve Funcom gibi oyun geliştiricileri ve yayıncı şirketlerde üst düzey roller bulunuyor.

Frank Sagnier'in oyun alanındaki kariyeri, Electronic Arts, Acclaim Entertainment ve Funcom gibi oyun geliştiricileri ve yayıncı şirketlerde üst düzey roller bulunuyor.

Codemasters'ın CEO'su olduğu son görevinde, şirketin 2018'deki satışında büyük etkisi oldu. Onun liderliğinde Codemasters, Electronic Arts Inc.  tarafından 1,2 milyar dolara satın alındı. Sagnier aynı zamanda BAFTA Games'in Elçisi ve engelli insanların yaşam kalitesini artırmak için video oyunları ve teknoloji kullanan İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan 'SpecialEffect'in Başkan Yardımcısıdır.

Yarış oyunları kategorisinde yenilikçi projeleri Racing Kingdom ile uluslararası ilgi toplayan SuperGears, geçtiğimiz yılda ilk yatırım turunu başarıyla tamamlamıştı. Bu yatırım turunun lideri olan The TMRW Foundation CEO’su dünyaca ünlü video oyun yapımcısı Cevat Yerli, aynı zamanda Yönetim Kurulu’na da katılmıştı.

Yarış oyunları kategorisinde yenilikçi projeleri Racing Kingdom ile uluslararası ilgi toplayan SuperGears, geçtiğimiz yılda ilk yatırım turunu başarıyla tamamlamıştı. Bu yatırım turunun lideri olan The TMRW Foundation CEO’su dünyaca ünlü video oyun yapımcısı Cevat Yerli, aynı zamanda Yönetim Kurulu’na da katılmıştı.

Konu hakkındaki açıklamasında şirket CEO'su Yasin Demirden “Frank Sagnier'in oyun sektöründeki derin tecrübesi ve etkileyici geçmişi, SuperGears için büyük bir kazanım. Özellikle yarış oyunları alanında sahip olduğu eşsiz deneyim ve bilgisiyle takıma katıldığı ilk andan itibaren olağanüstü bir etki yarattı. Frank’in bize katacağı güç bizi heyecanlandırdığı kadar,  hedefimize ulaşmamız konusunda daha fazla güven de veriyor.” dedi.

Yeni Danışma Kurulu Başkanı Frank Sagnier ise bu iş birliği hakkındaki fikirlerini şu şekilde ifade etti:

Yeni Danışma Kurulu Başkanı Frank Sagnier ise bu iş birliği hakkındaki fikirlerini şu şekilde ifade etti:

“Böylesi yetenekli ve tutkulu bir ekibe katılmaktan dolayı çok memnunum. Kısa zamanda bu denli kaliteli bir oyunun geliştirilmiş olması beni çok etkiledi. Görsel ve teknik olarak harika bir iş çıkmış durumda. İçeriğin zenginliği sadece yarış oyunu tutkunlarını değil daha fazla oyuncunun dikkatini çekecek noktada. SuperGears'in başarısının, global çapta değerini kanıtlamış olan Türk oyun ekosistemine, çok net bir katkıda bulunacağına hiç şüphem yok.”

Yönetim Kurulu Üyesi ve The TMRW Foundation CEOsu Cevat Yerli, Sagnier’in katılışını yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

Yönetim Kurulu Üyesi ve The TMRW Foundation CEOsu Cevat Yerli, Sagnier’in katılışını yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

“Frank'in SuperGears danışma kuruluna katılması, şirketimiz için çığır açan bir adımı temsil ediyor. Oyun sektöründe derinlemesine sahip olduğu bilgi ve tecrübe, stratejik planlarımızı güçlendiren değerli bir katkı sağlıyor. Onu aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti kelimelerle ifade etmek zor; zira Frank, Racing Kingdom projemizin başarısı için şimdiden parlak fikirler sunmaya başladı. Sadece başarılı bir iş insanı olmakla kalmayan Frank, öngörüsü ve liderlik becerileriyle, SuperGears’ı ve Racing Kingdom projemizi hedeflerimize ulaştırmada ve alanımızda yeni standartlar oluşturmada kritik bir etkiye sahip olacak.”

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