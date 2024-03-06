İstanbul Merkezli SuperGears Games'ten Uluslararası Üst Düzey Atama

“Böylesi yetenekli ve tutkulu bir ekibe katılmaktan dolayı çok memnunum. Kısa zamanda bu denli kaliteli bir oyunun geliştirilmiş olması beni çok etkiledi. Görsel ve teknik olarak harika bir iş çıkmış durumda. İçeriğin zenginliği sadece yarış oyunu tutkunlarını değil daha fazla oyuncunun dikkatini çekecek noktada. SuperGears'in başarısının, global çapta değerini kanıtlamış olan Türk oyun ekosistemine, çok net bir katkıda bulunacağına hiç şüphem yok.”