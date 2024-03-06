İstanbul Merkezli SuperGears Games'ten Uluslararası Üst Düzey Atama
İstanbul Merkezli SuperGears Games'ten Uluslararası Üst Düzey Atama
İstanbul merkezli mobil oyun stüdyosu SuperGears Games’in Danışma Kurulu Başkanlığı’na Frank Sagnier getirildi. Sagnier, 25 seneyi aşan sektör tecrübesiyle, SuperGears’i, vizyoner gelecek planlarını gerçekleştirmesi yolunda destekleyecek. Şirket kurucuları Yasin ve Yakup Demirden kardeşler Sagnier’in SuperGears’e katılmasından dolayı mutluluklarını ifade ettiler.
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Frank Sagnier'in oyun alanındaki kariyeri, Electronic Arts, Acclaim Entertainment ve Funcom gibi oyun geliştiricileri ve yayıncı şirketlerde üst düzey roller bulunuyor.
Yarış oyunları kategorisinde yenilikçi projeleri Racing Kingdom ile uluslararası ilgi toplayan SuperGears, geçtiğimiz yılda ilk yatırım turunu başarıyla tamamlamıştı. Bu yatırım turunun lideri olan The TMRW Foundation CEO’su dünyaca ünlü video oyun yapımcısı Cevat Yerli, aynı zamanda Yönetim Kurulu’na da katılmıştı.
Yeni Danışma Kurulu Başkanı Frank Sagnier ise bu iş birliği hakkındaki fikirlerini şu şekilde ifade etti:
Yönetim Kurulu Üyesi ve The TMRW Foundation CEOsu Cevat Yerli, Sagnier’in katılışını yorumlarken şu ifadeleri kullandı:
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