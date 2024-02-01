SuperGears Kurucularından Yasin Demirden ile Özel Röportaj: Racing Kingdom’ın Geleceğinde Neler Var?
SuperGears Kurucularından Yasin Demirden ile Özel Röportaj: Racing Kingdom’ın Geleceğinde Neler Var?
Oyun dünyasında adını halihazırda duymaya başladığımız, gelecek yıllarda da bol bol duyacağımıza emin olduğumuz SuperGear'ın kurucularından Yasin Demirden ile sektör, geçmiş ve gelecekteki projeleri üzerine özel bir röportaj gerçekleştirdik.
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1. Ülkemizde kurulan mobil oyun şirketlerinin dünyada sıkça adından bahsettirdiğini görüyoruz. Bu önemli başarının temel nedeni nedir?
2. Önümüzdeki dönemlerde bu başarıların hangi noktalara ulaşacağını düşünüyorsunuz?
3. Ülkemizde oyun sektörünün neredeyse emekleme adımlarındayken bilgisayar oyunları çıkartarak sektörün içinde yer aldınız ve şimdi ise mobil bir yarış oyunu yapıyorsunuz. Bu kararı nasıl aldınız? Bilgisayar oyunları tecrübeleriniz oyununuza nasıl bir katkı sağlıyor?
4. Sizce o günlerden bugünlere gelene kadar ülkemizde oyun sektörü anlamında ve algıda neler değişti?
5. İlk mobil oyununuz drag türünde olacak, daha sonra farklı türlerde de faaliyet göstermeyi düşünüyor musunuz?
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6. Grafik kalitesi, gerçekçi ses ve optimizasyon gibi konularda ciddi atılımlarınız var. Racing Kingdom ile ilgili planlarınızı paylaşır mısınız?
7. "Demirden Kardeşler" olarak sektörde adınızdan çok ses ettirmişsiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz?
8. Son olarak sizleri takip eden ve yeni oyununuzu sabırsızlıkla bekleyenler için söylemek ve eklemek istediğiniz şeyler var mı?
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