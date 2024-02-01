SuperGears Kurucularından Yasin Demirden ile Özel Röportaj: Racing Kingdom’ın Geleceğinde Neler Var?

'Dışarıdan bakıldığında şu an mobilden PC’ye geçmek popülerken, bizim 20 yılı aşkın PC geçmişimizi bırakıp mobile geçmemiz ilginç gelebilir. Ancak bu pazarda gördüğümüz bir fırsatı değerlendirmek istememizden kaynaklanıyor. Halihazırda mobil oyun pazarını dolduran ve nitelik sorunu yaşayan o kadar çok oyun var ki, bu pazarın adeta bir çöplüğe dönmüş olması şaşırtıcı değil. Bu durum mobil yarış oyunları kategorisi için de geçerli. Özellikle yüksek prodüksiyon kalitesine sahip yarış oyunu sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Biz bu durumun ciddi bir fırsat doğurduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla mevcut olan birkaç rakipten daha iyi bir ürün yaparsak pazar lideri olabiliriz.'