İstanbul'daki Özel Üniversitede Yangın Paniği! Alevler Hızla Büyüdü!
İstanbul'daki Özel Üniversitede Yangın Paniği! Alevler Hızla Büyüdü!
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İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında bina içinde hiç kimsenin olmadığı belirtiliyor.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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