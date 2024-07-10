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İstanbul'daki Özel Üniversitede Yangın Paniği! Alevler Hızla Büyüdü!

İstanbul'daki Özel Üniversitede Yangın Paniği! Alevler Hızla Büyüdü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 14:18

İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı.

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İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında bina içinde hiç kimsenin olmadığı belirtiliyor.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında bina içinde hiç kimsenin olmadığı belirtiliyor.

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Olay yerinden ilk görüntüler 👇

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