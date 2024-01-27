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İstanbul’da Yolcu Minibüsünde Doğum: Bebek ve Anne Sağlıklı

İstanbul’da Yolcu Minibüsünde Doğum: Bebek ve Anne Sağlıklı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.01.2024 - 10:44

İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Eşiyle birlikte hastaneye kontrole giden 32 haftalık hamile kadın, sancılarının artması sonrasında sağlık çalışanlarının da yardımıyla minibüsün içinde doğum yaptı. Asmin ismi verilen bebek ve anne Mizgin Güçlü’nün sağlık durumu iyi.

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32 haftalık hamile Mizgin Güçlü ve eşi Murat Güçlü, yanlarındaki küçük çocuklarıyla birlikte minibüsle hastaneye kontrole gidiyordu.

32 haftalık hamile Mizgin Güçlü ve eşi Murat Güçlü, yanlarındaki küçük çocuklarıyla birlikte minibüsle hastaneye kontrole gidiyordu.

Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı’nda doğum sancıları başlayınca minibüsün şöförü aracı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı’nda doğum sancıları başlayınca minibüsün şöförü aracı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hastane bahçesinde doğumu başlayan Mizgin Güçlü, sedye getirilmesine rağmen araçtan inemedi ve sağlık çalışanlarının yardımıyla doğum yaptı.

Hastane bahçesinde doğumu başlayan Mizgin Güçlü, sedye getirilmesine rağmen araçtan inemedi ve sağlık çalışanlarının yardımıyla doğum yaptı.

Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mizgin Güçlü, “Minibüste de sağ olsun bir hemşire vardı, bana çok yardımcı oldu. Bana 'Nefes al, nefes ver' diyerek doğumu gerçekleştirdi. O yardımcı olunca doğum kolaylaştı. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Beklemiyorduk.” dedi.

Mizgin Güçlü, “Minibüste de sağ olsun bir hemşire vardı, bana çok yardımcı oldu. Bana 'Nefes al, nefes ver' diyerek doğumu gerçekleştirdi. O yardımcı olunca doğum kolaylaştı. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Beklemiyorduk.” dedi.
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Minibüsün şöförü olan Hakan Yücel ise “Ben de yeni babayım 20 gün önce çocuğum oldu, farklı bir şeydi aslında. Beklemediğim bir olaydı minibüste doğum. Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk.” İfadelerini kullandı.

Minibüsün şöförü olan Hakan Yücel ise “Ben de yeni babayım 20 gün önce çocuğum oldu, farklı bir şeydi aslında. Beklemediğim bir olaydı minibüste doğum. Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk.” İfadelerini kullandı.

Durakta kahya olarak çalışan Orhan Koşan ise, 'İlk defa karşılaştık böyle bir şeyle. Arkadaşımız kadını doğuma yetiştirdiği için adını 'Ebe Hakan' koyduk' dedi.

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