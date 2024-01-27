İstanbul’da Yolcu Minibüsünde Doğum: Bebek ve Anne Sağlıklı
İstanbul’da Yolcu Minibüsünde Doğum: Bebek ve Anne Sağlıklı
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32 haftalık hamile Mizgin Güçlü ve eşi Murat Güçlü, yanlarındaki küçük çocuklarıyla birlikte minibüsle hastaneye kontrole gidiyordu.
Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı’nda doğum sancıları başlayınca minibüsün şöförü aracı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Hastane bahçesinde doğumu başlayan Mizgin Güçlü, sedye getirilmesine rağmen araçtan inemedi ve sağlık çalışanlarının yardımıyla doğum yaptı.
Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mizgin Güçlü, “Minibüste de sağ olsun bir hemşire vardı, bana çok yardımcı oldu. Bana 'Nefes al, nefes ver' diyerek doğumu gerçekleştirdi. O yardımcı olunca doğum kolaylaştı. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Beklemiyorduk.” dedi.
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Minibüsün şöförü olan Hakan Yücel ise “Ben de yeni babayım 20 gün önce çocuğum oldu, farklı bir şeydi aslında. Beklemediğim bir olaydı minibüste doğum. Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk.” İfadelerini kullandı.
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