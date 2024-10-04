İstanbul’da Bir Aylık Yaşamanın Maliyeti Asgari Ücretin 4 Katı Oldu
İstanbul’da Bir Aylık Yaşamanın Maliyeti Asgari Ücretin 4 Katı Oldu
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İPA, İstanbul’da yaşamanın maliyetini araştırdı. Buna göre dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 71 bin 431 lira olarak hesaplandı.
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Megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın eylül ayına göre yüzde 60.30 arttı. Araştırmada temel tüketim malzemeleri de yer aldı.
Buna göre fiyatı en çok artan tuvalet kağıdı oldu. Yıllık yüzde 118.62 oranında artış yaşanan tuvalet kağıdını et-kıyma, tavuk eti ve kuru fasulye izledi.
Fiyatı aylık bazda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 7,38 ile yumurta oldu. Yumurtayı tıraş malzemeleri, kuru fasulye, çocuk tişörtü izledi.
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