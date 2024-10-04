İstanbul’da Bir Aylık Yaşamanın Maliyeti Asgari Ücretin 4 Katı Oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) eylül ayı İstanbul’da Maliyet Araştırması’nı yayınladı. Araştırmaya göre megakentte dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir aylık 71 bin 431 TL oldu. Öte yandan fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 118.62 artışla tuvalet kağıdında yaşandı.